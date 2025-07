Com. stampa Torna la Festa della Birra a Pievebovigliana. La Pro Pieve scommette sui giovani, si rinnova e da questa settimana apre il Circolo ricreativo al Palazzetto dello Sport

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

*LA PRO PIEVE SI RINNOVA AL PROPRIO INTERNO CON L’INGRESSO DI TANTI GIOVANI

CHE APRONO UN CIRCOLO RICREATIVO AL PALAZZETTO PER LA COMUNITA’*

Pievebovigliana si prepara a ospitare l’attesa “Festa della Birra”, un

appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo, della birra

artigianale e del divertimento in compagnia. L’iniziativa, promossa dalla

Pro Loco Pieve e dal Comune di Valfornace, si terrà venerdì 18 e sabato 19

luglio presso gli impianti sportivi locali, a partire dalle ore 19.

Quest’anno la Festa della Birra assume un significato ancora più speciale,

in quanto è il frutto dell’impegno di una Pro Pieve rinnovata che, dopo la

riconferma di presidente e direttivo, ha visto l’ingresso di numerosi

giovani del paese, portando nuova linfa e idee. Questo spirito ha così

animato l’organizzazione dell’evento ed ha già dato vita a una grandissima

novità: l’apertura, in settimana, di un Circolo ricreativo serale per i

tesserati presso il palazzetto dello sport, un nuovo punto di ritrovo per

la comunità.

Per due serate, il cuore di Pievebovigliana batterà al ritmo della festa,

offrendo un ricco programma di intrattenimento per tutte le età. I

partecipanti potranno gustare le bionde, le rosse e le brune del birrificio

Babylon, accompagnate da un’ampia scelta di specialità gastronomiche. Gli

stand offriranno primi e secondi piatti della tradizione, preparati con

cura e passione, capaci di soddisfare ogni palato. Tra i primi, gnocchi con

ciauscolo e Varnelli e mezze maniche alla carbonara; tra i secondi

grigliate miste e insalatone. Non mancheranno panini con braciola, pollo o

salsiccia e fritti con patatine e olive all’ascolana. Per concludere in

dolcezza si potranno gustare crêpes calde e il gelato artigianale della

rinomata pasticceria Caffè Sibilla di Visso. Sarà inoltre presente uno

stand ufficiale della Distilleria Varnelli, con la possibilità di

acquistare i loro pregiati prodotti.

Un grande ritorno per gli appassionati di sport è il torneo amatoriale

“Beer Cup”, giunto alla terza edizione, che vedrà sfidarsi squadre di

calcio a 5 in un clima di sana competizione e divertimento.

La musica sarà protagonista di entrambe le giornate: venerdì 18 luglio

l’energia di Multiradio Live animerà la serata con l’esibizione di Giusi

Minnozzi e dj Poldo, sabato 19 luglio si ballerà fino a tarda notte con lo

scatenato show di A Tutta Mania!

Non mancherà l’attenzione per i più piccoli: sarà allestita un’area giochi

con gonfiabili e attività dedicate, per garantire divertimento anche ai

bambini.

Oltre al ricco programma di eventi principali, sono previste diverse

attività collaterali che arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei

visitatori. Tra queste, una suggestiva Mostra di pittura che sarà allestita

presso la sala Polifunzionale “Maria Ciccotti” in via Don Luigi Orione. La

mostra presenterà le opere delle allieve del corso Uteam della pittrice

Sabrina Simonelli.

