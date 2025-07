[acspro] [CRUmbria-News] “La sinistra impone le tasse ed evita il confronto”

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Nota di Eleonora Pace (FdI) sull’Assestamento di bilancio approvato in

Prima commissione

(Acs) Perugia, 15 luglio 2025 – “Il comportamento della maggioranza di

sinistra nella seduta di Prima Commissione ha rappresentato una delle

peggiori manifestazioni di arroganza istituzionale, un atto profondamente

antidemocratico, irrispettoso delle regole e del confronto politico”. Lo

afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea legislativa

dell’Umbria, Eleonora Pace.

“Di fronte a un disavanzo certificato dalla Corte dei Conti di 34 milioni

di euro, che potrebbe essere azzerato grazie al meccanismo del payback

dispositivi medici, la sinistra – sottolinea Pace – ha scelto di approvare

una manovra fiscale da ben 184 milioni, cinque volte superiore al necessario.

Una scelta politica, non tecnica, finalizzata non a rafforzare la sanità, ma

a drenare risorse verso altri comparti, senza alcuna chiarezza né

trasparenza. Tuttavia, il vero scandalo è il metodo autoritario con cui la

maggioranza ha deciso di procedere. In Commissione

(https://tinyurl.com/assestamento-umbria [1]) è andata in scena una pagina

buia per il confronto democratico e il rispetto del ruolo delle opposizioni.

Il parere del revisore dei conti è stato fornito solo in mattinata e,

nonostante la complessità e la rilevanza del documento, ci sono stati

concessi solo pochi minuti per analizzarlo e formulare osservazioni. Una

forzatura senza precedenti, culminata con l’approvazione del documento nel

totale disprezzo delle regole istituzionali, privando l’opposizione del

tempo necessario alla presentazione degli emendamenti. Alla richiesta di

fornire motivazioni politiche alla base di una manovra fiscale che mette le

mani nelle tasche dei cittadini senza apparente motivo, l’assessore al

bilancio Tommaso Bori, ancora frastornato dopo le bacchettate della Corte dei

Conti, si è esibito nel consueto tentativo di mistificazione della realtà.

Lo preferivamo quando, in Prima Commissione, restava in silenzio di fronte

alle nostre ripetute richieste di ricevere l’elaborato della Kpmg, quello

stesso documento che Bori indicava come pilastro della manovra fiscale, pur

ammettendo di non averlo mai avuto in mano”.

“È evidente che la sinistra, consapevole delle proprie responsabilità

politiche e del giudizio severo della Corte dei Conti – conclude Eleonora

Pace – ha scelto la via della prepotenza: zittire le opposizioni, impedire

l’approfondimento, evitare il confronto pubblico. Non a caso, la mia

richiesta di audizione della presidente Proietti in seduta pubblica, per

spiegare perché le tasse non verranno utilizzate per potenziare la sanità

come promesso, è stata bocciata. Tanto per capire il concetto di

‘trasparenza’ di chi governa questa Regione. Siamo di fronte a una

manovra ingiustificabile, accompagnata da un comportamento intollerabile. La

sinistra non solo difende le tasse, ma calpesta ogni principio democratico

pur di farle passare senza confronto. Non intendiamo piegarci a questo

atteggiamento, continueremo a vigilare, a fare domande e a pretendere

risposte”. RED/mp

