Delegazione parlamentare Nato incontra Svitlana Tsikhanouskaya

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

15 luglio 2025

Delegazione parlamentare Nato incontra Svitlana TsikhanouskayaLa Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato ha incontrato oggi a Bruxelles Svitlana Tsikhanouskaya, Leader nazionale della Belarus e Capo del Gabinetto di transizione della Belarus. Il Presidente Cesa ha ribadito la solidarietà della Delegazione italiana e del Parlamento italiano alla battaglia che la Tsikhanouskaya sta conducendo per la libertà del suo popolo e incoraggiato a proseguire su questo cammino fino a che la Belarus non riconquisterà la sua libertà e democrazia.

Sviatlana Tsikhanouskaya ha ringraziato il Parlamento italiano e affermato che il rilascio del marito non sarebbe stato possibile senza il supporto e la solidarietà che è stata espressa da tutte le forze europee. Ha chiesto di continuare ad esercitare pressione finché non ci saranno cambiamenti concreti.

La Delegazione italiana, guidata dal suo Presidente Lorenzo Cesa, e composta dai deputati Andrea Orsini, Giangiacomo Calovini, Luciano Cantone, Nicola Carè, e dai senatori Michele Barcaiuolo, Stefano Borghesi, Alberto Losacco, Simona Flavia Malpezzi, Paolo Marcheschi ed Adriano Paroli, si trova a Bruxelles per il 107mo Seminario Rose-Roth organizzato dall’Assemblea parlamentare della Nato in collaborazione con il Parlamento europeo.

Com004474