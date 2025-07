Aun 15 lug 025 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

finalisti dell’ottava edizione *

(aun) – Perugia, 15 luglio 2025 – Sono 10 i titoli finalisti del premio

letterario nazionale opera prima “Severino Cesari”: lo rende noto il

servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche della

Regione Umbria, spiegando che i libri sono stati scelti tra 30 opere

d’esordio di narrativa italiana – romanzo o raccolta di racconti –

segnalate dagli editori italiani, dall’associazione culturale Severino

Cesari, da librerie italiane e da alcune biblioteche umbre.

I 10 titoli finalisti saranno ora valutati dalla giuria composta da

Daria Bignardi, Giovanni Dozzini, Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella

Mecucci, Francesca Montesperelli, Giacomo Papi e Simona Vinci (presidente).

La giuria selezionerà i titoli della terzina vincente, che riceverà premi

in denaro. La cerimonia di premiazione, alla presenza dei tre vincitori, si

terrà durante lo svolgimento di UmbriaLibri a Perugia, domenica 26 ottobre

dalle ore 10.30.

I titoli finalisti, in ordine alfabetico per autore, sono:

“La notte ha il suo profumo” di Marco Azzalini (Laurana editore)

“Non per cattiveria” di Beatrice Benicchi (Gramma Feltrinelli)

“La parte sbagliata” di Davide Coppo (edizioni e/o)

“Il corpo inverso” di Barbara Guazzini (8tto edizioni)

“Il più bel trucco del diavolo” di Gianluca Herold (Rizzoli)

“Le favole del comunismo” di Anita Likmeta (Marsilio)

“Airù” di Alberto Locatelli (Italo Svevo edizioni)

“I dieci passi dell’addio” di Luigi Nacci (Einaudi)

“Volevamo magia” di Matteo Quaglia (Nottetempo)

“Cesare Beccaria contro la Bestia” di Alessandro Refrigeri (Accēnto)