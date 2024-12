(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 Campania: Cantalamessa (Lega), nuove adesioni risposta a chi ci teme

Roma, 12 dic – “La risposta migliore a chi nel centrodestra tira in ballo figure di primo rilievo nazionale, è l’adesione alla Lega di Michela Rostan, già parlamentare, e di Rosaria Borrelli, consigliere comunale di Napoli. Qualcuno – che probabilmente per paura ci teme – preferisce le chiacchiere, noi invece preferiamo i fatti e gli ennesimi ingressi nel nostro partito ne sono la prova migliore. Risultato che dimostra la grande forza territoriale della Lega in Campania e una struttura sempre più solida in vista delle prossime sfide che affrontiamo con una squadra ogni giorno più nutrita”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Napoli.