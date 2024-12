(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 INNOVAZIONE. TREVISI (FI): INDIVIDUARE E CAPIRE CAMBIAMENTI FONDAMENTALE PER AFFRONTARE FUTURO

“La gestione del cambiamento non è una cosa semplice, e lo stiamo vedendo anche con le crisi che stiamo affrontando in Europa. Siamo arrivati tardi sul cambiamento che riguarda la mobilità, le nuove tecnologie, i microprocessori, spesso anche la cybersecurity e tante altre tecnologie che sono diventate le chiavi di svolta per altri Paesi, come Cina e Stati Uniti. La stessa India si sta innovando in maniera molto rapida. Non capire il cambiamento e arrivare tardi comporta un gap di tipo economico, culturale, sociale. Individuare i cambiamenti in tempo utile, ci permette di prevenire e affrontare i problemi futuri. Riuscire a farlo in modo etico e sostenibile, tenendo conto anche dei nostri valori cristiani, è fondamentale”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Antonio Trevisi, intervenendo in Senato alla presentazione del libro “Il Vangelo del Change Management” di Roberto Lorusso.