Carlo Gentile studioso e uomo di pace – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Foggia, 11 dicembre 2024

Comunicato stampa

Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione

Carlo Gentile

studioso e uomo di pace

Mostra bibliografico-documentale dell’insigne storico e filosofo foggiano: in esposizione una selezione di volumi e periodici che fanno parte del Fondo della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia.

Sarà possibile ammirare anche cimeli dei riti massonici e abiti rituali appartenuti a Gentile e donati oltre dieci anni fa alla Biblioteca.

Mercoledì 18 dicembre, ore 17.00, Palazzo Dogana

Carlo Gentile: studioso e uomo di pace è il titolo della mostra bibliografico-documentale organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia – in particolare dalla Sezione Fondi Speciali e dall’Emeroteca – per ricordare l’insigne storico e filosofo foggiano nell’anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario della sua morte, avvenuta il 20 giugno 1984.

L’evento è in programma mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 17.00, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, storica sede della Provincia di Foggia, in piazza XX Settembre.

Insieme alla Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, Gabriella Berardi, interverranno Michele Loffredo, consigliere nazionale FIGEC – Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, che condivideva con l’illustre intellettuale la confessione valdese; Enrichetta Fatigato, già bibliotecaria de “la Magna Capitana”, che interviene in qualità di bibliografa avendo curato il libro Atomi e Vuoto e il Divino in Me, pubblicato nel 2014 da Claudio Grenzi, insignito del prestigioso Premio Superga di Torino; Gaetano Cristino, critico d’arte, che di Gentile fu allievo.

In esposizione una accurata selezione di monografie e periodici, che fanno parte della ricchissima biblioteca privata dello studioso, donata alla Biblioteca “la Magna Capitana” agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso dalla moglie Bianca De Luca e dalla figlia Paola. Un fondo che custodisce circa 8000 volumi e 400 periodici. Di grande varietà gli ambiti disciplinari di interesse: filosofia, storia, religione, letteratura e massoneria. Ogni documento è contrassegnato da un ex libris che lo stesso Gentile aveva scelto prendendo a prestito una frase di Giuseppe Rensi: Atomi e Vuoto e il Divino in me, appunto.

In mostra anche alcuni dei cimeli dei riti massonici e degli abiti rituali martinisti appartenuti a Gentile, che furono donati alla biblioteca nella primavera del 2015 proprio dai massoni di Foggia.

Nato a Foggia nel 1920, Carlo Gentile ha insegnato storia e filosofia al Liceo Classico “Vincenzo Lanza” di Foggia. Formatosi alla scuola di Antonio Aliotta ed Ernesto Buonaiuti, fu amico di Aldo Capitini, condividendo con lui gli ideali di fratellanza, umanità e nonviolenza. Slegato da riferimenti politici e da vincoli partitici, sostenne con grande fervore e partecipazione diverse iniziative civili e sociali promosse dalla Lega internazionale per i diritti dell’uomo, dall’Unione antivivisezionista italiana, dall’Associazione italiana donatori organi e da Amnesty International. Nel dopoguerra aderì alla massoneria, dove ricoprì la carica di Gran Maestro Aggiunto e quindi di Gran Maestro Onorario del Grande Oriente d’Italia.

_______________________________

Infoline: Polo Biblio-Museale di Foggia

Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura

e Valorizzazione del Territorio – Regione Puglia

http://www.lamagnacapitana.itblog.lamagnacapitana.it