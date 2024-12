(ACON) BILANCIO. HONSELL (OPEN): NADEFR ACCOLTA PER 1 VOTO INDICA SUO VALORE

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

– mer 11 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 11 dic – "Se il presidente del Consiglio

regionale avesse chiuso le votazioni sulla Nota di aggiornamento

del Documento economico e finanziario (Nadefr) senza attendere

l’ingresso di alcuni consiglieri di Maggioranza che cos? hanno

potuto riequilibrare di appena 1 voto il risultato, la Nadefr

2025 sarebbe stata bocciata dall’Aula”.

Il commento ? di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), che aggiunge:

“Ci? sta a dimostrare il disinteresse di questa Maggioranza nella

programmazione strategica, oltre alla scarsa concretezza del

documento stesso. Come Open Sinistra Fvg avevamo espresso una

valutazione negativa sul documento e cos? abbiamo anche espresso

il voto”.

“Tale Nota ? gravemente carente per quanto concerne la sanit? e

l’ambiente. Nulla viene, infatti, proposto per alleviare i disagi

in sanit? dei cittadini soprattutto anziani valorizzando il

sistema pubblico. E nulla viene detto – rimarca Honsell – su come

implementare misure per ridurre l’impatto ambientale e ridurre la

perdita di biodiversit? che sta raggiungendo proporzioni

inquietanti a partire dalle morie di insetti impollinatori”.

“In ogni caso questa Nadefr non ? all’altezza della manovra

finanziaria pi? ricca nella storia della Regione Friuli Venezia

Giulia anche per quanto riguarda l’evoluzione economica della

nostra comunit?, a fronte della situazione critica che va

delineandosi in Europa per il manifatturiero”, conclude il

consigliere di Centrosinistra.

