FDI: DONZELLI, SCHLEIN SCIVOLA NEL SURREALE

10 Dicembre 2024

“A scivolare è la Schlein nel surreale. Hanno distrutto l’Italia con governi instabili, disoccupazione alle stelle, tagli nella sanitá e immigrazione clandestina incontrollata. Adesso finalmente Giorgia Meloni sta risollevando l’Italia. Il tasso di occupazione più alto da vent’anni a questa parte, un rapporto leale fra fisco e cittadino con il recupero dall’evasione più alto degli ultimi anni, investimenti record sulla sanità e crollo degli sbarchi. Ma la Schlein e il Pd hanno individuato il nuovo nemico: il pattinaggio sul ghiaccio ad Atreju. Ci dispiace che il Pd in decenni di governo non abbia saputo dare le risposte che in poco più di due anni siamo riusciti a dare noi. Unica cosa per cui ho comprensione per Elly Shelin è l’invidia verso la nostra festa che trasuda dalle sue parole. Capisco che sia diversa dai ritrovi di grigi burocrati impegnati in dispute fra correnti”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.