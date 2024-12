Comunicato stampa_Teatro dei Sozofili di Modigliana, venerdì 13 dicembre in scena Le sorelle Robespierre, di e con Alessandro Fullin

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 TEATRO DEI SOZOFILI DI MODIGLIANA:

VENERDÌ 13 DICEMBRE IN SCENA LE SORELLE ROBESPIERRE.

Modigliana (FC), 10 dicembre 2024 – Dopo l’inaugurazione della stagione teatrale con Gioele Dix, il programma del Teatro dei Sozofili di Modigliana prosegue venerdì 13 dicembre (inizio ore 21) con Le sorelle Robespierre, con Alessandro Fullin e Simone Faraon.

Con questo spettacolo – di cui Fullin firma testi e regia – l’amatissimo comico triestino porta in scena un esilarante viaggio nel tempo en travesti, dove la Storia viene rivista e corretta, e il cosiddetto periodo del Terrore fa da sfondo a un dialogo serrato, ironico e irriverente tra due nobildonne, madre e figlia, condannate alla ghigliottina.

Nel pieno della Rivoluzione francese, la duchessa Adalgisa De Parure, interpretata da Alessandro Fullin, attende in carcere la sua triste fine sul patibolo insieme alle due figlie, la maggiore delle quali, Iole, avvenente e dai facili costumi, è affidata all’interpretazione di un manichino “per questioni di budget”. Simone Faraon veste invece i panni della duchessina in età da matrimonio, zitella e bruttina, vessata dalla madre megera.

Commenta così Fullin: “Il nome Robespierre è usato semplicemente per la sua capacità evocativa, poichè subito spaventa quanto una ghigliottina. Il Terrore è l’ingrediente fondamentale di questo spettacolo, impersonificato soprattutto dalla figura della madre. Ho realizzato una sorta di falso storico perché siamo nel 1789, ma la Rivoluzione è ambientata a Trieste….”.

Nella prigione femminile, mentre la cittadina Champignon legge la lista delle prossime condannate, la duchessa madre e le due figlie si fanno coraggio, rimpiangono la loro vita spensierata, sperano nell’arrivo della grazia ma, soprattutto, si fanno a pezzi con rivelazioni crudeli e sconvolgenti. L’Ancien Régime è al suo tragico epilogo, ma queste due eroine non hanno tempo per preoccuparsi del Terzo Stato in ascesa: sono i loro amori infelici quelli che, prima della lama del boia, gli hanno già fatto perdere la testa.

Il prossimo spettacolo della stagione è in programma nel nuovo anno, venerdì 17 gennaio, e si tratta di La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo, con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Teatro dei Sozofili

Piazzale Enrico Berlinguer 22, Modigliana (FC)

Inizio spettacoli ore 21

Orari biglietteria

Lunedì e venerdì: 10.00 – 13.00 | Mercoledì: 16 – 19.

Nei giorni di spettacolo, a partire da due ore prima dell’inizio.

Costo dei biglietti: da 12 a 15 euro

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Vendita online su Vivaticket.com

___________________________________________________________________________