9 dicembre 2024

Lavori Pubblici: gli interventi dell’Assessorato

Verde, villa comunale, rotatoria e superamento delle barriere architettoniche

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia comunica che l’Amministrazione prosegue con determinazione nel miglioramento del territorio e dei servizi: piantumazioni, manutenzioni idriche, potature, riparazioni in villa comunale, interventi di viabilità e inclusione scolastica sono le principali azioni in corso e programmate.

ALBERI – Martedì 10 dicembre 2024 prenderà il via un intervento di piantumazione di circa 50 alberi di ligustro in Via Cialdini, Via Capitan Pirelli e Via Camicia. Questi nuovi alberi sostituiranno quelli ammalorati, contribuendo a migliorare il verde pubblico e l’estetica delle aree urbane coinvolte.

VILLA COMUNALE – Dopo settimane di monitoraggio della fontana, con verifiche che hanno permesso di circoscrivere il problema della perdita d’acqua (stimata in circa 6 cm al giorno e localizzata nei pressi della griglia), questa mattina sono iniziati i lavori per la risoluzione definitiva. Questo intervento assicurerà il ripristino della piena funzionalità della zona interessata rimasta a secco per diverse settimane.

MANUTENZIONE DEMANIO IDRICO – A breve partiranno i lavori per la rimozione della vegetazione infestante dagli alvei delle cosiddette “Lame”. L’intervento interesserà il tratto di Lama Don Angelo, tra Contrada Guidano e Contrada Conchia, di competenza comunale e il tratto del canale Recchia situato a monte dell’area già interessata da precedenti interventi di risistemazione, nei pressi della complanare lato mare della Statale 16. Questo progetto mira a garantire un miglior deflusso delle acque e a ridurre il rischio idrogeologico.

POTATURA LAMA BELVEDERE – Per l’inizio del 2025 è già stato programmato un intervento di potatura delle alberature presenti in Lama Belvedere. L’operazione garantirà una migliore manutenzione del patrimonio arboreo e maggiore sicurezza per la cittadinanza.

ROTATORIA VIA BECCARIA – Venerdì 6 dicembre 2024 si è tenuta la seduta di gara per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di rotatoria tra via Veneto e via Beccaria, per la quale sono state presentate 5 offerte: entro gennaio sarà sottoscritto il contratto con conseguente avvio dei lavori. L’importo dell’intervento ammonta ad € 380.000.

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – Prosegue il progetto di inclusione e accessibilità con la realizzazione di un ascensore nell’edificio scolastico di Via Europa Libera n.1, sede della scuola primaria. Il quadro economico complessivo dell’intervento, approvato nella seduta di giunta comunale del 9 dicembre 2024, ammonta a 170 mila euro.