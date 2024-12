(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 +++ INCIDENTE RISOLTO, VIABILITA’ RIPRISTINATA +++

PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, CARREGGIATA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO, SULLA SS 7 “VIA APPIA” A FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI)

* Nel sinistro sono decedute due persone

Bari, 9 dicembre 2024

Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Brindisi, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 “Via Appia” al km 676,300, a Francavilla Fontana (Brindisi).

Nel sinistro, un incidente autonomo, sono decedute due persone. Istituite deviazioni in loco con uscita obbligatoria Svincolo Zona industriale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

[ANAS Logo]

Ufficio Stampa

Direzione Comunicazione

Via Monzambano, 10 – 00185 Roma