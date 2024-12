(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Forza Italia: Battilocchio(FI): da Provincia di Roma pronti alle sfide, al fianco di Tajani

Si è riunita nella Sala “Colletti”, presso la Camera dei Deputati, la segreteria di Forza Italia della Provincia di Roma, allargata agli amministratori comunali territoriali. Oltre al segretario provinciale, Alessandro Battilocchio, hanno partecipato, tra gli altri, i Capigruppo alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, il Capogruppo in Regione, Giorgio Simeoni, il consigliere Marco Colarossi, amministratori e dirigenti azzurri del territorio.

“Ci stiamo rafforzando enormemente in Provincia di Roma con tanti nuovi ingressi che consolidano la nostra presenza. Con grande soddisfazione prendiamo atto dei dati del tesseramento 2024 che fanno della nostra Provincia una delle prime d’Italia: in base a queste adesioni lanceremo da febbraio i congressi comunali, con l’obiettivo di eleggere la classe dirigente locale e di coinvolgere anche le tante nuove forze che vogliono condividere il nostro progetto. Abbiamo l’obiettivo di diventare “centro di gravità permanente” della politica italiana. L’entusiasmo dell’incontro odierno, caratterizzato da un bel dibattito e confronto dei dirigenti sui prossimi impegni e appuntamenti, rafforza la convinzione che siamo pronti, al fianco del nostro leader Antonio Tajani, alle sfide imminenti. Con le maniche rimboccate e, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi, con il sole in tasca. Avanti!” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, segretario provinciale di Forza Italia, al termine della riunione odierna della segreteria provinciale FI di Roma presso la Camera dei Deputati.

