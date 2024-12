CONFARTIGIANATO SUD SARDEGNA-09-12-2024–COMUNICATO STAMPA- Domani a Cagliari incontro tra Ispettorato imprese e consulenti su sicurezza e patente a crediti

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

lun 09 dicembre 2024 Domani, martedì 10 dicembre 2024 a Cagliari, incontro sulla

patente a crediti. Imprese, Ispettorato e consulenti

approfondiranno le modalità di funzionamento della

normativa con l’obiettivo di coniugare la prevenzione con la

qualificazione delle aziende. Evento formativo organizzato

da Confartigianato Sud Sardegna insieme a Ispettorato del

Lavoro e Ordine dei Consulenti del Lavoro.

È dedicato alle circa 9mila realtà che operano in cantiere, quindi le aziende del sistema

casa, ma anche impiantisti, attività complementari all’edilizia, settori legno e arredo fino a

servizi e terziario, il convegno “Patente a crediti. Cosa cambia per le imprese”,

organizzato da Confartigianato Imprese Sud Sardegna, con la collaborazione

dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari e Oristano e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro

di Cagliari, in programma DOMANI martedì 10 dicembre 2024 a Cagliari, con inizio

alle ore 10.00, presso la Sala Congressi dell’Hotel Sardegna in via Lunigiana 50.

Coniugare efficacemente la cultura della prevenzione con la qualificazione dei soggetti

presenti in cantiere. E’ questo l’obiettivo dell’incontro proposto da Confartigianato

Imprese Sud Sardegna, che servirà anche a illustrare nei dettagli la nuova normativa

sulla sicurezza nei cantieri. approfondendo le modalità, il funzionamento e le

caratteristiche e illustrando le azioni messe in atto da Confartigianato per supportare le

imprese.

L’evento formativo per imprese e consulenti, verrà aperto dai saluti del Presidente

ANAEPA Confartigianato Sud Sardegna, Salvatore Loi, della Direttrice dell’Ispettorato del

Lavoro di Cagliari e Oristano, Irene Cammarata, e del Presidente Provinciale dell’Ordine

dei Consulenti del lavoro, Antonio Manca. Seguiranno gli interventi del Segretario di

Confartigianato Sud Sardegna, Pietro Paolo Spada, dal titolo “Dal contratto collettivo alla

patente a crediti: criticità e vincoli o anche opportunità per qualificarci e crescere?”, della

Direttrice dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari e Oristano, Irene Cammarata insieme a

Luca Carroni, con “Accertamento delle violazioni e provvedimenti a carico dell’impresa

(decurtazione punti, sospensione, revoca)” e del responsabile dell’Ufficio Sicurezza di

Confartigianato, Antonino Cipriano, dal titolo “L’acquisizione dei punti, attraverso percorsi

certificati della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ruolo delle premialità”.

Come noto si tratta di un sistema di qualificazione, entrato in vigore dal 1° ottobre, che

prevede il possesso obbligatorio del documento per tutte quelle imprese e lavoratori

autonomi che effettuano lavori all’interno dei cantieri necessaria quindi anche per quanti

operano nei cantieri temporanei e mobili, escluso chi effettua solo forniture o prestazioni di

natura intellettuale. Il meccanismo della patente a crediti si basa su un sistema di punti

che vengono assegnati o sottratti alle imprese in base alla loro condotta in vari ambiti:

sicurezza sul lavoro, adempimenti fiscali, contrattuale, anzianità dell’azienda. Ogni

impresa parte con un punteggio iniziale, che potrà essere incrementato o ridotto in

funzione del meccanismo premiale e dal tipo di decurtazione previsto dalla normativa.

http://WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT