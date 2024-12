Comunicato stampa – Sponsorizzazioni

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Sponsorizzazioni a sostegno delle attività del

Comune: avviso pubblico aperto fino al 2027.

Il Vicesindaco Dalla Palma sottolinea “zero contrasti di interesse con le

associazioni”

Feltre, 09 dicembre 2024 – Prosegue l’iniziativa del Comune di Feltre per favorire la partecipazione

di cittadini, imprese e associazioni alla vita del territorio attraverso sponsorizzazioni. La scorsa

settimana è stato ufficialmente aperto l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor a

sostegno di attività, eventi e interventi promossi dal Comune, con validità fino al

2027.

Il Vicesindaco Claudio Dalla Palma

ha voluto chiarire alcuni aspetti legati a

questa importante delibera approvata in

Giunta, spiegando che l’iniziativa

mira a semplificare e rendere

più efficace l’iter amministrativo

per le donazioni. “Normalmente,

fare una donazione al Comune richiede

tempi burocratici lunghi e un iter non

immediato. Con questa delibera,

abbiamo voluto adottare una visione a

lungo termine, unificando tutte le

donazioni in un unico provvedimento

amministrativo. Questo non solo accelera

i tempi, ma rende il processo più chiaro e

trasparente per tutti gli attori coinvolti”,

ha sottolineato il Vicesindaco.

Il Comune ribadisce che questa

misura non entra in conflitto con

gli interessi delle associazioni

presenti sul territorio, che il

Comune sostiene con propri

finanziamenti e servizi vari. “Da sempre accogliamo con favore donazioni e sponsorizzazioni

da privati, e questo non ha mai rappresentato un ostacolo per la vita e le attività delle associazioni

locali. Si tratta esclusivamente di una semplificazione burocratica che non deve suscitare

allarmismi”, ha aggiunto il Vicesindaco Dalla Palma.

L’avviso pubblico consente di consolidare il dialogo con i soggetti privati che desiderano sostenere

iniziative pubbliche, promuovendo al contempo lo sviluppo culturale, sociale e ambientale della città

di Feltre. Il Comune invita chiunque fosse interessato a consultare i dettagli dell’avviso e a presentare

le proprie proposte.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito

ufficiale del Comune di Feltre o contattare direttamente gli uffici comunali preposti.