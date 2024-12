(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

“AMICI SHOW”: PER LE FESTE UNA SERATA DI MUSICA, RISATE E

DIVERTIMENTO A TREIA

Sabato 28 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Comunale di Treia. Ingresso gratuito

Arriva a Treia il format che regalerà una serata di spensieratezza sotto le feste natalizie.

Sabato 28 dicembre, alle ore 21.00, il Teatro Comunale di Treia ospiterà lo spettacolo di

varietà Amici Show, un evento gratuito organizzato dalla Pro Loco in collaborazione col

Comune di Treia. Un appuntamento di grande successo, ideato da Fabbricaeventi.com,

apprezzato in tutta la regione per la capacità di riunire artisti di talento e regalare al

pubblico serate indimenticabili all’insegna della buona musica e del divertimento. La

tappa di Treia rappresenta uno degli appuntamenti di spicco di un tour che ha già

registrato il tutto esaurito in molte località. Tra gli ospiti della serata: Camilla Ruffini,

cantautrice e interprete della musica italiana e internazionale; Piero Romitelli, autore di

successi portati al successo da grandi artisti come Marco Mengoni, Emma, Eros

Ramazzotti, Loredana Bertè e Il Volo; Alessandra Miotti e Giovanni D’Amato, coppia

di ballerini veneti protagonisti dell’Avanspettacolo di Venezia, ospiti speciali della serata;

Gianfranco Phino, comico romano dallo stile ironico e coinvolgente, pronto a strappare

risate al pubblico. Lo spettacolo promette di offrire una serata di spensieratezza e

intrattenimento per tutta la famiglia. L’ingresso è libero e aperto a tutti solo su

prenotazione.

