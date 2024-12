(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

Cantalamessa (Lega): nostra convinta solidarietà a Borrelli, uomo di Stato

Roma, 8 dic. – “La più convinta solidarietà e il massimo sostegno a Francesco Emilio Borrelli, collega parlamentare vittima di una violenta aggressione. La lotta alla criminalità non ha colori politici, esistono solo uomini di Stato e uomini contro lo Stato. Francesco è orgogliosamente della prima categoria e come Lega gli siamo vicino dopo il gesto vigliacco che ha subito”.

Così il senatore napoletano Gianluca Cantalamessa della Lega, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia per il partito.

