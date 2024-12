(ARC) Enti locali: Roberti, piazza Cormons lungimirante opera per GO!2025

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 Cormons, 8 dic – “La piazza gremita di gente in questa giornata

sferzata dal vento forte ? il segno che questa ? un’opera molto

sentita dai cittadini di Cormons e che il risultato ? stato

ampiamente apprezzato: non pu? che farci piacere perch? la

Regione mette a disposizione le risorse per? non conosce le

sensibilit? di ogni singolo territorio e Comune. Solo i sindaci

possono trasmettere alla Regione quanto sia importante finanziare

una determinata opera e quindi complimenti al primo cittadino per

la sua visione strategica”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti all’inaugurazione della ristrutturata piazza

Libert? di Cormons che si ? svolta in contemporanea con la

tradizionale accensione dell’albero che segna l’avvio delle

manifestazioni di “Natale a Cormons”.

Il secondo lotto dei lavori manutenzione straordinaria di Piazza

Libert? ? stato finanziato con fondi di concertazione 2023-2025

ammontanti a 980mila euro.

“Oggi inauguriamo questa piazza e fra due mesi esatti partir?

GO!2025 e Cormons, da capitale del Collio, sar? – ha indicato

Roberti – uno dei punti di riferimento della Capitale europea

della cultura: un plauso va all’Amministrazione comunale per aver

voluto opere pubbliche per rendere pi? bello il territorio e per

aver costruito una strategia con gli altri Comuni sfociata nella

neonata Comunit? del Collio. La Regione Friuli Venezia Giulia

crede tanto in GO!2025 e nelle ricadute per i cittadini di

Gorizia e di tutto il territorio contermine”.

All’inaugurazione ed accensione dell’albero, con il sottofondo

del coro gospel Nuvoices Project diretto da Rudy Fantin, sono

intervenuti oltre al sindaco Roberto Felcaro, il presidente della

Pro loco Massimo Mazzarol e l’assessore alla cultura del Comune

gemellato di Friesach, Stefan Pachler.

