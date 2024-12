(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 Aggressione Borrelli, De Rosa (Fi): “Violenza inaccettabile, intervenga Piantedosi”

Solidarietà e vicinanza all’onorevole Francesco Emilio Borrelli per la vile aggressione subita ieri a Napoli. Il deputato di Avs, documenta instancabilmente le irregolarità che si consumano nel capoluogo campano. È assurdo che ad oggi esistano ancora zone franche, dove la criminalità dilaga prepotente, regnando sovrana. In quelle aree lo Stato deve fare sentire con forza la propria voce, imponendo attraverso le Forze dell’Ordine la propria presenza. Nonostante il massiccio numero di poliziotti intervenuti sul posto, a cui va il mio ringraziamento, Borrelli è stato aggredito, finendo successivamente in ospedale. Tutto questo è inconcepibile. C’è bisogno di leggi che puniscano severamente criminali e facinorosi in tempi celeri, intervenga subito il ministro Piantedosi.

Lo afferma in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

