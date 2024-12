(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

Rimini 7 dicembre 2024

Procedono gli interventi di messa in sicurezza di via Covignano

Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali nella via Covignano, nel tratto da via Jano Planco/via Panzini fino a via Circonvallazione Nuova (S.S. 16 Adriatica).

Nell’ambito delle attività di verifica e custodia delle infrastrutture stradali del Comune di Rimini affidate ad Anthea con il servizio di manutenzione delle strade comunali, al fine di rendere sicure tali infrastrutture per la viabilita’ urbana, si sono riscontrati profondi e diffusi ammaloramenti nella pavimentazione in asfalto della via Covignano causata dagli apparati radicali dei pini pubblici ubicati ai lati della strada. Questi cedimenti sono prevalentemente presenti nel tratto urbano compreso fra la Via Jano Planco/Panzini e la Strada Statale n. 16 Adriatica, ed in particolare nella corsia direzione monte.

Come primo step per la successiva definizione di un progetto complessivo di riqualificazione e di valorizzazione del luogo, il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale ha richiesto ad Anthea di eseguire un intervento urgente di messa in sicurezza della strada, da attuare nell’ambito del Servizio di gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali comunali. In tale contesto stradale, e considerato che gli interventi manutentivi da eseguire interesseranno gli apparati radicali dei pini pubblici, è stato incaricato un agronomo per la verifica dello stato di stabilità delle alberature e la sorveglianza agronomica puntuale degli scavi in prossimità degli alberi al fine di minimizzare gli interventi sugli apparati radicali.

Nel tratto di strada interessato dai lavori sono presenti circa 60 alberi fra pini e cipressi, dalle verifiche agronomiche è emerso un quadro complessivo di salute delle piante indicate ma con la necessità di procedere urgentemente all’abbattimento di 12 esemplari che presentano un grado di pericolosità per la pubblica incolumità definito ‘alto’, in conseguenza alla loro instabilità.

Ove sarà possibile, gli alberi abbattuti saranno sostituiti da 9 nuovi esemplari tra pini e cipressi al fine di mantenere l’alternanza dello storico viale di Covignano e si provvederà anche all’allargamento delle aiuole al fine di limitare nel tempo le interferenze con gli apparati radicali.

I lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e gli abbattimenti degli alberi pericolosi saranno eseguiti nel mese di dicembre, a cui seguirà la nuova messa a dimora e ripiantumazione.

Al fine di ridurre i disagi alla mobilita’ quotidiana di persone e veicoli, si è deciso di eseguire i lavori che interessano la sede stradale in orario notturno.

