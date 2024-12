(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

La Fanfara della Legione degli allievi Carabinieri, diretta dal Maestro Danilo Di Silvestro, apre questa sera l’edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte, in occasione di Musei in Musica. In Aula il concerto della Blind inclusive orchestra, realtà sinfonica per musicisti ciechi e ipovedenti, diretta dal Maestro Alfredo Santoloci. Seguono altri video e foto.