In Basilicata, a Baragiano, nasce ArcheoXcape,

la prima e più grande escape room didattica

dedicata alla cultura classica in Europa

Il know how Piemontese sbarca in Basilicata dove per il Comune di Baragiano la torinese Wesen ha

realizzato un’escape room che unisce il fascino della cultura antica alla tecnologia e al design interattivo.

Baragiano, 7 dicembre 2024 — Nasce in Basilicata “ArcheoXcape”, la prima e più grande escape room

didattica dedicata alla cultura classica in Europa. Un progetto ambizioso, concepito dal sindaco Giuseppe

Galizia e realizzato dalla azienda torinese Wesen per il Comune di Baragiano, che trasporterà i partecipanti

in un’avventura senza tempo, tra mito, arte, storia e filosofia greca, grazie a un’esperienza interattiva e

multimediale progettata per valorizzare la cultura attraverso il gioco.

Il progetto segna una tappa fondamentale per la promozione culturale e turistica del territorio e della intera

Basilicata, proponendosi come esempio replicabile per altre realtà italiane e come modello formativo.

Collocata all’interno del circuito dell’Archeoparco del Basileus di Baragiano (2.600 abitanti, a 625 m sul

livello del mare in provincia di Potenza), il nuovo attrattore “ArcheoXcape” è stato inaugurato oggi.

L’escape room propone al pubblico un viaggio esperienziale che si sviluppa su un’area di 600 metri quadrati,

articolata in quattro “dimore” tematiche – Tempo, Vita, Arte e Anima – e composta da dodici stanze, che

ricompongono, negli arredi e nella loro articolazione, i volumi della grande casa (circa 600 mq) del suo

simpatico proprietario, Tibaldo Bonelli, personaggio di fantasia, archeologo di professione e collezionista per

passione.

Organizzata in 4 linee di gioco, con la possibilità di gestire contemporaneamente circa 50 persone,

archeoXcape si pone quale nuovo punto di attrazione a Baragiano, intercettando primariamente i flussi

turistici scolastici, producendo un indotto crescente per la comunità locale e creando nuove opportunità di

lavoro per i giovani che diversamente tendono ad allontanarsi.

«E’ un progetto che parte dalla volontà di rispondere all’esigenza di un approccio più moderno alla

conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio – spiega Giuseppe Fernando Galizia, sindaco di

Baragiano -abbiamo, infatti, puntato sull’applicazione di elementi ludici a un contesto non strettamente legato

al gioco, una strategia unica nel suo genere, che riteniamo vincente nella formazione, oltreché nella

promozione territoriale e culturale, tanto che intendiamo far validare questo metodo didattico dall’Istituto

nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa del ministero dell’Istruzione».

Per il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, «questo connubio tra tecnologia e storia va ad arricchire

l’offerta dell’Archeoparco di Baragiano che ha potenzialità importanti dal punto di vista culturale e turistico.

L’interattività e l’approccio immersivo dell’excape room didattica garantiscono il giusto appeal per attrarre

visitatori in un viaggio esperienziale che trasmette conoscenza attraverso il gioco. Un modo innovativo e

vincente per divulgare la storia e promuovere il nostro territorio».

Realizzata dalla società torinese Wesen, specializzata nella progettazione di Escape Room come strumento

innovativo di comunicazione, ArcheoXcape è una escape room immersiva e didattica che combina storia,

cultura e gioco, portando il pubblico a scoprire il fascino della cultura classica in modo unico e coinvolgente.

«Attraverso il gioco, l’apprendimento viene trasformato in un’avventura appassionante. A Baragiano il campo

d’azione è la cultura greca, quindi arte, matematica, storia, mito, filosofia … tutto ha trovato il suo posto

all’interno dell’universo di Tibaldo Bonelli, l’archeologo che avrebbe potuto scoprire i tesori di Baragiano se

mai fosse esistito – racconta Marta Colangelo fondatore di Wesen –. Le potenzialità sono infinite, per

qualunque argomento e territorio può essere costruito un percorso di gioco e apprendimento, un metodo che

rappresenta anche un’efficace leva di marketing territoriale e culturale».

Wesen, che si è data l’obiettivo di coniugare l’intrattenimento con l’educazione culturale, oltre alla creazione

di escape room didattiche, nel proprio carnet conta anche la realizzazione di cacce al tesoro territoriali, altra

potente forma di intrattenimento capace di valorizzare il patrimonio culturale locale.

Un viaggio nel tempo: tra filosofia, miti e storia greca

L’escape room si snoda attraverso dodici stanze ispirate alla dimora dell’archeologo Tibaldo Bonelli,

appassionato studioso di Pitagora e delle antiche conoscenze, creatura immaginaria nata dalla penna

dell’artista Raffaele Gerardi. La casa di Tibaldo è uno spazio ricco di dettagli e misteri: qui, tra dialoghi con

saggi antichi e quadri che prendono vita, i visitatori sono chiamati a risolvere enigmi e sfide che intrecciano

numerologia, matematica, mitologia e filosofia greca. Questa cornice affascinante è resa ancora più

suggestiva dalla presenza di ambientazioni che mescolano l’antica Grecia con gli anni ‘50 e ‘60, offrendo

un’esperienza dal forte impatto visivo e narrativo.

Le quattro dimore: un percorso tra tempo, vita, arte e anima

Ogni stanza di archeoXcape invita i partecipanti a esplorare temi diversi:

• Le Stanze del Tempo: la cucina, la dispensa e la sala da pranzo rappresentano le relazioni tra tempo e

numeri, dove la sfida è disinnescare una “bomba” temporale utilizzando chiavi delle teorie pitagoriche.

• Le Stanze della Vita: il magazzino, la stanza della divinazione e l’“extramondo” riflettono i temi

dell’amore, della speranza e della mortalità, con riferimenti agli eroi classici e alle pratiche di divinazione.

• Le Stanze dell’Arte: la biblioteca, la sala delle sculture e quella della musica ospitano enigmi dedicati alle

grandi opere d’arte e alla musica greca antica, dove i partecipanti devono scoprire i segreti nascosti tra

testi e armonie.

• Le Stanze dell’Anima: la camera da letto, il bagno e la cantina portano i visitatori nel mondo dei miti

dell’amore e della forza interiore, con spazi ispirati a figure mitiche come Amore e Psiche e Dionisio.

Wesen srl (www.wesen.it): un’innovazione nel turismo culturale

Wesen, con sede a Torino, vanta un’esperienza consolidata nella progettazione di musei ed escape room come

strumenti di comunicazione innovativi. archeoXcape è una delle esperienze di edutainment sviluppate dalla

società, che include anche cacce al tesoro territoriali e urban escape, con l’obiettivo di portare il patrimonio

culturale a un pubblico sempre più ampio e coinvolto.

A Torino (via Po, 30) propone Mystery House (www.mysteryhouse.it), con 4 diverse ambientazioni di gioco,

una Urban Escape, una caccia al tesoro nel cuore della città ambientata nella Torino napoleonica e una escape

mobile a domicilio.

