(ARC) Eventi: Anzil, intero Fvg orgoglioso del magnifico presepe di Grado

piazza San Pietro a Roma

Citt? del Vaticano, 7 dic – “L’intero Friuli Venezia Giulia ?

orgoglioso per il meraviglioso presepe di Grado allestito in

piazza San Pietro a Roma. Un’opera di grande bellezza che riesce

a coniugare perfettamente la Nativit? con l’ambiente naturale

della laguna gradese e, attraverso un’attenta ricostruzione ricca

di dettagli, trasporta idealmente una porzione della nostra

regione nel cuore di Roma. Un lavoro impressionante per il quale

dobbiamo ringraziare gli artisti, le associazioni coinvolte e

tutti i volontari che hanno partecipato alla realizzazione del

progetto e, ovviamente, il suo curatore Antonio Boemo”.

? il pensiero espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia

Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil all’inaugurazione del

presepe di Grado in piazza San Pietro a Roma, avvenuta questa

sera.

“La Regione ? fiera di aver sostenuto questa magnifica iniziativa

che d? lustro all’intero Friuli Venezia Giulia replicando il

successo del presepe ligneo di Sutrio del 2022 e facendo

conoscere in tutto il mondo la bravura degli artisti e degli

artigiani del nostro territorio. Un successo che rappresenta il

punto pi? alto del percorso avviato nell’Isola del sole con

l’organizzazione di una delle pi? importanti rassegne presepiali

della regione, che calamita ogni anno l’attenzione di moltissimi

visitatori e appassionati” ha sottolineato Anzil.

“Oltre a essere motivo d’orgoglio per la nostra regione il

presepe di Grado in Vaticano ? quindi anche un importante

occasione di promozione della cultura e delle tradizioni del

Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto il vicegovernatore -.

L’impegno, la tenacia, la professionalit?, la maestria e la

bravura di tutti coloro che hanno preso parte a questa

straordinaria avventura provano tutta la forza di una comunit?

coesa e legata alle proprie tradizioni e ancora una volta

dimostrano quanto poliedrica e ricca di particolarit? ed

eccellenze sia la nostra regione”.

All’evento, trasmesso in tutto mondo attraverso tutti i

principali mass media, hanno preso parte oltre ad un folto

pubblico anche l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e

sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro,

il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il sindaco di

Grado Giuseppe Corbatto, il vescovo di Gorizia monsignor Carlo

Roberto Redaelli, la delegazione dei realizzatori del presepe

gradese, guidata dal coordinatore del progetto Antonio Boemo e

composta, tra gli altri, dagli artisti Lorenzo e Francesca Boemo

e dall’architetto Andrea de Walderstein.

