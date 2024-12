(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 FDI. MAULLU, VICINI A ELENA DONAZZAN. DIBATTITO NON DEVE MAI SCADERE IN VIOLENZA

“Le minacce che Elena Donazzan ha ricevuto tramite i suoi social non sono solo molto gravi ma anche segno di vile codardia di chi si nasconde dietro una tastiera per colpire qualcuno. Il dibattito pubblico, quello vero, quello utile alla società che noi tutti rappresentiamo non può e non deve scadere in logiche offensive e violente, mai. Esprimo dunque piena solidarietà all’eurodeputata di Fdi che, sono certo, non si farà intimidire”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu.

