COMUNICATO STAMPA – PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE PNI 2024, UNITO AL PRIMO POSTO CON ‘INFLANT’ RIVOLUZIONARIA TERAPIA PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE CRONICHE INTESTINALI

PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE PNI 2024

UNITO AL PRIMO POSTO CON ‘INFLANT’

RIVOLUZIONARIA TERAPIA PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE CRONICHE

INTESTINALI

Conferito oggi il riconoscimento istituito nel 2003 da PNICube per

diffondere la cultura d’impresa nel sistema della ricerca, sostenere la

nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione deep tech. Premiate

INFLANT e KOLEMUS, due start up sostenute dall’Incubatore 2i3T

dell’Università di Torino

Al termine di quarantott’ore di presentazioni e pitch sono stati decretati

i vincitori della XXII edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione

(PNI), la più importante e capillare business plan competition d’Italia,

promossa dalla Rete italiana delle Università, Incubatori accademici e Start

Cup regionali – PNICube, e organizzata quest’anno con l’Università di Roma

Tor Vergata nell’ambito dell’Ecosistema regionale dell’innovazione Rome

Technopole, con la Main Sponsorship di Gruppo Iren, Gilead Sciences e Prysmian

Group, e la Main Partnership di Almaviva.

L’Università di Torino si aggiudica il primo posto assoluto e il premio LIFE

SCIENCES-MEDtech (miglioramento della salute delle persone) – Gilead

Sciences con la startup INFLANT, una rivoluzionaria terapia per il

trattamento delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (IBD), come

il Morbo di Crohn e la Colite Ulcerosa, patologie che compromettono

gravemente la qualità della vita di milioni di pazienti, gravando

pesantemente sul sistema sanitario.

Secondo le stime, entro il 2030, oltre 10 milioni di persone nel mondo

saranno colpite da queste malattie, con un dato preoccupante: il 30% dei

nuovi casi riguarderà giovani al di sotto dei 20 anni. L’infiammazione

cronica associata alle IBD danneggia la barriera intestinale, con il

rischio di estendersi ad altri organi, contribuendo all’insorgenza di

patologie accessorie (comorbidità), come l’Alzheimer. Alla base di questa

infiammazione, l’attivazione della proteina infiammatoria NLRP3. Dopo dieci

anni di ricerca, la startup INFLANT – supportata dall’incubatore 2i3T di

UniTo – ha sviluppato una molecola innovativa in grado di inibire

selettivamente NLRP3 direttamente nell’intestino. Questo approccio mirato

consente di ridurre l’infiammazione con un minore rischio di effetti

collaterali rispetto ai trattamenti attuali. La costituzione ufficiale

dell’azienda è imminente, con un piano ambizioso: “Questo premio

costituisce una grossa spinta per il nostro progetto imprenditoriale e

sicuramente un’ottima opportunità di visibilità utile a coinvolgere

investitori per lo sviluppo del farmaco – ha commentato il Prof. Massimo

Bertinaria, Co-founder & CEO – Da qui ai prossimi tre anni contiamo di

completare gli studi preclinici e avviare successivamente i test clinici

sull’uomo”.

INFLANT si è aggiudicata inoltre il Premio Venture CDP, che premia i 16

team finalisti del PNI per consentire loro un accesso più consapevole e

accelerato al mercato dei capitali e il Premio Speciale SearchOn AI for

future per le migliori startup finaliste che hanno applicato l’AI per la

qualità della vita.

KOLEMUS, un’altra start up supportata dall’incubatore 2i3T dell’Università

di Torino ha vinto 3 premi speciali: il Premio Venture CDP, il Premio

Speciale Young Entrepreneur Program (YEP), e il Premio Speciale Day One

“Deep tech outliers” dedicato alle tecnologie Deep Tech più promettenti.

KOLEMUS sviluppa un sistema genetico per poter espandere un enorme numero

di cellule staminali a bassissimo costo, eliminando dal medium di crescita

costosissimi fattori di crescita, e successivamente le differenzia in

cellule muscolari in soli 7 giorni omogeneamente, per riuscire a produrre

carne.

INFLANT e KOLEMUS rappresentano il meglio tra i progetti di impresa

innovativa ad elevato contenuto di conoscenza selezionati dalle 17

competizioni regionali (Start Cup) attivate dai 56 Atenei ed Enti di ricerca

aderenti a PNICube, in 18 regioni d’Italia. Sono stati scelti tra le *77*

startup finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo

imprenditoriale, della ricerca e del venture capital sulla base di criteri

come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità

tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team,

attrattività per il mercato.

