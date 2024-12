(ARC) Aut. locali: Roberti, acquisto caserma passo avanti per polo scuole Ts

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

l’Ente di decentramento regionale e Cassa depositi e prestiti

Trieste, 6 dic – “La conclusione dell’iter di acquisizione

rappresenta un passo concreto in avanti dopo vent’anni di

abbandono e di degrado di un’area che rappresenta il futuro di

Trieste sul piano del rinnovamento delle strutture scolastiche

della citt?”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti a commento della sottoscrizione tra l’Ente di

decentramento regionale (Edr) di Trieste e Cassa depositi e

prestiti – Real Asset Sgr spa del contratto per l’acquisizione

del compendio immobiliare della ‘Caserma Vittorio Emanuele III?’.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, a questo

punto, dopo la legittima soddisfazione per il completamento di

questo primo importante passaggio, “c’? l’impazienza per l’avvio

dei lavori con l’allestimento dei primi cantieri che si

concluderanno con un’opera di grande respiro che dar? una

risposta a migliaia di studenti”.

“Inoltre il progetto, che in questa fase testimonia un’efficace

sinergia tra le istituzioni locali e lo Stato centrale,

consegner? a tutti i triestini – ha concluso Roberti – una parte

di citt? riqualificata in un campus scolastico inserito in

un’area verde e altamente funzionale”.

