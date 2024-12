(ACON) ISLAM. BULLIAN(PAT-CIV)-MORETTI(PD): SE ESTORSIONI A CENTRI DENUNCIARE

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

ven 06 dicembre 2024

bengalesi dell’appalto di Fincantieri per finanziare i centri

culturali islamici, abbiamo alcune osservazioni semplici da

rivolgere a Cisint e a tutti gli amministratori del Comune di

Monfalcone: se sapete dell’esistenza di reati, denunciateli alle

autorit? competenti. Questo ? un dovere per dei pubblici

ufficiali. Da garantisti sosteniamo che le accuse devono essere

circostanziate e puntuali, non possono sfociare nelle

diffamazioni”.

Lo affermano in una nota Diego Moretti (Pd) ed Enrico Bullian

(Patto per l’Autonomia-Civica Fvg), che aggiungono:

“Politicamente abbiamo il dubbio che anche questa volta, in vista

della prossima campagna elettorale, la Cisint colga l’occasione

per alzare il tiro, citando moschee mai esistite a Monfalcone e

partendo da questioni chiacchierate, ma finora mai collegate ai

centri culturali islamici. Abbiamo la massima fiducia nelle Forze

dell’Ordine e dunque seguiremo l’evolvere delle vere indagini

(che non sono quelle in televisione) e le eventuali condanne.

Certo ? che l’amministrazione comunale che doveva ridurre gli

stranieri si ritrova dopo 8 anni di governo locale, regionale e,

in parte, anche nazionale ad avere 4mila stranieri in pi? in

citt? e, a detta di Cisint & Co, con il rischio di trovarsi la

citt? in mano alla mafia e al caporalato. Sostanzialmente

un’autodenuncia di un fallimento politico epocale”.

“Il Centrosinistra alla fine degli anni Novanta si era attivato

per regolare l’appalto, quando il caporalato era un fenomeno fra

italiani, legato al trasfertismo dell’epoca molto diffuso nella

cantieristica navale, che rappresenta per Monfalcone l’ondata

migratoria precedente. Noi stiamo sempre dalla parte dei

lavoratori e mai con gli sfruttatori – sottilineano Bullian e

Moretti -, a prescindere dal loro colore della pelle e della

religione. Quindi anche oggi saremo al fianco dei lavoratori, a

cui diciamo: il salario che vi sudate ? solo vostro e delle

vostre famiglie. Nessuno pu? e deve pretendere ci? che vi siete

guadagnati. Se subite estorsioni, saremo i primi ad

accompagnarvi, se lo riterrete, dalle Forze dell’Ordine per

denunciare i reati”.

