IL COMUNE COMMUNICA – stagione teatrale Altri mondi 2024/25 Comune di Bari – Puglia Culture: il 6, 7, 8 e 9 dicembre al Piccinni “San Nicola porta di pace”

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 Comune di Bari – Assessorato alle Culture / Puglia Culture

STAGIONE TEATRALE DI BARI 2024/25

IL 6-7-8-9 DICEMBRE “SAN NICOLA PORTA PACE”

San Nicola è dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie. San Nicola, a Bari, è attendere il Natale. Nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bari-Puglia Culture, da domani, venerdì 6, a lunedì 9 dicembre, al Teatro Comunale Piccinni, in programma “San Nicola porta di pace”, della Compagnia Granteatrino, con Rocco Capri Chiumarulo, Anna Chiara Castellano Visaggi, Marianna Di Muro e Paolo Comentale.

San Nicola alla guida di un mondo di pace. Le più celebri leggende fiorite in ambiente medievale su San Nicola, patrono della città di Bari, noto per i suoi miracoli in tutto il mondo, sono il punto di partenza del lavoro. Lo spettacolo narra le storie legate alle tradizioni del culto di San Nicola e al suo rapporto, unico e profondo, che lega i baresi di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali. San Nicola non perde mai di attualità, campione di ecumenismo, insegna ancora oggi a vivere senza paraocchi e ad ascoltare la voce del debole, del dimenticato, dell’ultimo. In scena attori, burattini, narrazione, videomapping e musica dal vivo. Un lavoro del Granteatrino che coniuga tradizione e innovazione e che regala alla città uno spettacolo originale rivolto al pubblico di ogni età.

FOTO, VIDEO E SCHEDA: https://drive.google.com/drive/folders/1onq6OaTcbTt-RRlsgHWRzi3LNOHiFS7G?usp=share_link"San Nicola è il santo che unisce Oriente e Occidente, che cura i problemi delle persone semplici, che si occupa degli ultimi – commenta Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari – . È il santo dei bambini e della pace.