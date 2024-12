(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 GIUSTIZIA: CALDERONE (FI), “STORICO SI’ ALLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, FORZA ITALIA DA SEMPRE PER UNA GIUSTIZIA GIUSTA”

“L’approvazione della norma della separazione delle carriere ieri da parte della Commissione Affari Costituzionali è un passaggio storico per la giustizia italiana: per la prima volta la proposta costituzionale sulla separazione delle carriere giudiziarie è stata liquidata in Commissione ed è stato conferito il mandato al relatore per portarla in Aula la prossima settimana. Un grandissimo passo per la civiltà giuridica del Paese e un momento storico anche per Forza Italia: è il successo di una delle idee del nostro presidente Silvio Berlusconi che oggi sarebbe felice ed orgoglio del nostro lavoro. Proseguiremo nel percorso di riforma che porterà finalmente ad una giustizia giusta in Italia”. Così l’On. Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e Capogruppo FI in Commissione Giustizia in un’intervista di oggi su ‘Il Riformista’.

