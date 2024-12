CS “Manina” ritirata…..privatizzazione rinviata (!?) Il governo Meloni insiste sulla privatizzazione dell’acqua

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

*Comunicato stampa*

*“Manina” ritirata…..privatizzazione rinviata (!?)*

*Il governo Meloni insiste sulla privatizzazione dell’acqua*

La “manina” privatizzatrice del Sen. Paroli è stata ritirata in Commissione

Ambiente al Senato.

Sicuramente un motivo per gioire oggi, grazie alle opposizioni che hanno

impedito che l’emendamento che permetteva ai privati di entrare nelle

partecipate pubbliche nella gestione del servizio idrico, passasse nel più

totale silenzio istituzionale (e mediatico), stimolate anche dalla nostra

comunicazione della scorsa settimana.

Se da un lato possiamo dirci, quindi, soddisfatti da questa dimostrazione

che l’esito del referendum del 2011 ha ancora un buon richiamo

istituzionale (almeno nelle attuali forze di opposizione), dall’altro non

ci è concesso molto per stare tranquilli.

Sono le parole apparse sulla stampa di questi giorni a farci (di nuovo)

tenere alta la guardia.

Infatti, il Governo Meloni, tramite il Ministro per i Rapporti con il

Parlamento Luca Ciriani, non si è attardato troppo nel rassicurare il

mercato (e il profitto) nel poter continuare a dormire sonni tranquilli

perché l’emendamento sarà inserito nella Legge di Stabilità in via di

definizione e, considerato che i comuni saranno di nuovo bersaglio di un

taglio dei trasferimenti statali previsto (e quantificato) di 1.500 ml/

euro nei prossimi 5 anni, è nostro convinto parere che tale condizione è un

vero e proprio ricatto dove, a fronte di questi tagli, si dia anche la

possibilità alle partecipate pubbliche di cedere ai privati una quota del

loro capitale pubblico.

Continueremo quindi a vigilare (e a stimolare le opposizioni) perché ciò

non accada, condannando ancora una volta questo provvedimento perché non ha

nulla a che fare con aspetti ambientali ma è solo (l’ennesima) svendita di

patrimonio pubblico a danno di tutt* noi e a beneficio di pochi.

Perché si scrive acqua, ma si legge democrazia.

Roma, 5 Dicembre 2024.

*FORUM ITALIANO MOVIMENTI PER L’ACQUA*

