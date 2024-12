(ARC) Salute: Riccardi, lavoriamo ad un modello pi adeguato ai nostri tempi

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

Cordenons, 5 dic – “Non chiuderemo nessun ospedale in regione,

ma quelli che ci sono devono lavorare diversamente per garantire

livelli di sicurezza e appropriatezza delle cure, rispondendo

cos? ai bisogni di salute di una popolazione che in Friuli

Venezia Giulia sta invecchiando sempre di pi? e che ha esigenze

molto diverse rispetto al passato”.

? questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alla

Salute Riccardo Riccardi partecipando a Cordenons all’incontro

organizzato dall’amministrazione comunale dedicato alla sanit?

locale. Alla presenza del sindaco Andrea Delle Vedove, del

direttore generale dell’Asfo Giuseppe Tonutti, del presidente

dell’Ordine dei medici del Friuli Venezia Giulia Guido Lucchini e

il presidente dell’Ordine delle professioni mediche Luciano

Clarizia, l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha posto in risalto

il percorso che la Regione sta compiendo nel difficile compito di

riorganizzare la sanit? territoriale.

“In questo momento – ha spiegato Riccardi – facciamo fatica a

dare risposte di salute a tutti nel migliore dei modi perch?

stiamo ancora usando un modello che ? tarato sulle esigenze di

pi? di 30 anni fa. Allora si era cercato di tenere la sanit? al

passo con i bisogni di quell’epoca; ora la societ? ? cambiata,

grazie alla ricerca e ai grandi passi avanti compiuti dalla

medicina si vive pi? a lungo e dobbiamo compiere un nuovo

cambiamento affinch? il sistema sia in grado di dare risposte

appropriate”.

Come ricordato durante la serata, il Friuli Venezia Giulia ha

assunto il primato di regione pi? vecchia d’Italia, con un numero

sempre maggiore di ultrasessantacinquenni rispetto ai

diciottenni. “Ora abbiamo bisogno – ha detto Riccardi – di un

modello di organizzazione che sia coerente con questa nuova

stratificazione della popolazione. Le cure negli ospedali vengono

garantite pi? velocemente per gli acuti, mentre le cronicit?

possono essere trattate fuori dai nosocomi, con percorsi

domiciliari o nelle residenze sanitarie assistite. La sfida che

ci troviamo ora di fronte e che dobbiamo vincere ? quella di dare

risposte appropriate ai bisogni di salute, interrompendo i flussi

dalla casa verso l’ospedale, limitandoli solo nei casi veramente

necessari”.

Infine, sul tema riguardante le risorse destinate al sistema

sanitario del Friuli Venezia Giulia, l’assessore regionale ha

ricordato che la prossima settimana andr? in Aula la legge di

Stabilit?; la norma destiner? alla salute oltre 3,56 miliardi di

euro su un bilancio complessivo di 6,2 miliardi, con una

dotazione di ulteriori 185 milioni in pi? rispetto all’anno

precedente. “Questo dimostra – ha detto Riccardi – che non

prevediamo alcun taglio ma, al contrario, intendiamo rendere

ancora pi? efficiente ci? che gi? esiste. Questa nuova iniezione

di risorse sta ad indicare abbiamo deciso di continuare ad

investire, anche se in questo momento ci? che mancano sono le

competenze professionali da inserire nel nostro sistema, tema

questo che ha a che fare non solo con il Friuli Venezia Giulia ma

con l’intero Paese”.

