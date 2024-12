(ACON) TURISMO. BERNARDIS (FP): AQUILEIA MODELLO DI INCLUSIONE

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

inclusivit? per un sito unico come Aquileia, patrimonio

dell’umanit? Unesco, ? una priorit? strategica per la nostra

Regione. L’impegno della Fondazione Aquileia e delle istituzioni

coinvolte dimostra come una visione condivisa possa garantire la

tutela di un’eredit? storica straordinaria, integrandola con

politiche moderne per il turismo e la cultura”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente), a margine del convegno “Aquileia meta

sostenibile”, organizzato per celebrare i 26 anni dall’iscrizione

di Aquileia alla lista del patrimonio mondiale Unesco.

“Questo evento – prosegue Bernardis – ? stato un’occasione per

riflettere sul futuro di Aquileia, affrontando temi cruciali come

i cammini, le piste ciclabili, il cambiamento climatico e le

collaborazioni culturali legate al programma GO!2025. La nostra

amministrazione regionale, sotto la guida del presidente

Massimiliano Fedriga, ha gi? intrapreso importanti iniziative per

valorizzare i cammini come motore di sviluppo sostenibile e per

rafforzare la rete ciclabile. Un esempio ? il recente progetto da

15 milioni di euro promosso con la Fondazione Carigo”.

“Non meno rilevante – fa sapere l’esponente di Fp – ? il nostro

impegno nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico

sui beni culturali e nella creazione di sinergie con altre

realt?, in primis con Gorizia, capitale europea della cultura

2025. Il sostegno economico e amministrativo per Aquileia

continuer?, con l’inserimento di risorse dedicate nella legge di

stabilit? regionale per semplificare e potenziare la gestione di

questo sito straordinario”

“L’evento di oggi dimostra l’importanza della collaborazione tra

istituzioni e della consapevolezza del nostro ruolo di custodi di

un patrimonio universale, affinch? le future generazioni possano

apprezzarne la bellezza e conoscerne la storia. Rivolgo un

sentito ringraziamento – conclude Bernadis -, oltrech? i miei

complimenti, alla Fondazione Aquileia, al presidente Roberto

Corciulo, al direttore Cristiano Tiussi e al sindaco di Aquileia,

Emanuele Zorino, per l’eccellente organizzazione del convegno”.

