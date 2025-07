(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

Ex colonia campestre, sì della giunta al progetto

definitivo per gli edifici vincolati

Con l’approvazione, nei giorni scorsi, da parte della giunta del progetto definitivo per il

restauro dell’edificio vincolato su via Zara si apre la quarta e ultima fase del piano di

riqualificazione dell’ex colonia campestre, che restituirà alla città un polmone verde di 5

ettari ed edifici abbandonati e in stato di degrado ormai da decenni. L’opera, da circa 6

milioni e mezzo, è finanziata per poco più di 6 milioni con fondi Pnrr e la restante parte

cofinanziata dal Comune. Il progetto di restauro, presentato all’esecutivo dall’assessore

ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna, è stato elaborato dal raggruppamento di

professionisti costituito da F&F Engineering srl e da Laura Naitana architetta e prevede

una serie di interventi, sia nello stabile che sarà adibito a uffici, sia nella ex cappella e

sia negli spazi esterni che saranno finalmente godibili dagli abitanti del quartiere e non

solo.

Inquadramento storico. L’edificio della colonia campestre sorse come Preventorio

antitubercolare “Principe Umberto di Savoia” nel 1921. Era inserito in un oliveto di quasi

cinque ettari «posto in regione Cappuccini località amena e saluberrima. Attualmente vi

sono ricoverati oltre 80 bambini di ambo i sessi; ma le sempre crescenti richieste di

ricovero e la necessità di migliorarne la sistemazione rese necessaria la costruzione di

un nuovo fabbricato», come si legge nei documenti dell’epoca, dove è descritto come

«Opera di puro stile toscano, è sobria ed elegante, coronata dal verde cupo degli olivi,

in vista al mare». E ancora: «Il progetto comprende anche una modesta Cappella.” Il

progetto della Colonia campestre riceve l’attenzione de “L’Architettura Italiana,

periodico mensile di costruzione e di architettura pratica”».

Il progetto. L’immobile oggetto di intervento è costituito da tre corpi: l’edificio

principale, la cappella e un corpo aggiunto. Il progetto prevede il recupero del

fabbricato e la sua riconversione per ospitare uffici comunali. Lo stato in cui versa il

complesso edilizio, il rimaneggiamento che ha avuto nel tempo e le esigenze che

richiede la nuova destinazione d’uso comportano per la sua riqualificazione un insieme

di interventi, che tengano tuttavia conto della necessità di salvaguardia del bene. Il

restauro punta dunque a mantenere intatte e a valorizzare le caratteristiche

architettoniche, tra ampie vetrate binate o colorate, terrazze accessibili e volte a botte,

con un richiamo allo stile déco. Allo stesso tempo, sarà data particolare attenzione

all’accessibilità così come alla sostenibilità: come richiesto dal bando, il 65 percento

dell’energia per la climatizzazione sarà garantita da un impianto fotovoltaico e

l’illuminazione sarà con led, consentendo un netto risparmio. Gli infissi saranno

restaurati o sostituiti, mantenendo il disegno e la specchiatura originari, ma adeguati

come spessore e caratteristiche a quanto prescritto dalle norme attuali in materia di

isolamento termico e acustico. Particolare attenzione sarà data anche ai materiali usati:

le passerelle di accesso, ad esempio, saranno rifinite con marmo di Orosei. Sulle

facciate esterne saranno effettuati interventi di conservazione riaprendo finestre murate

e ripristinando la forma centinata, nonché l’altezza originaria. La demolizione della

parte di collegamento tra l’edificio principale e la cappella consentirà di far entrare di

nuovo luce naturale in quest’ultima, valorizzando la bellezza delle vetrate colorate.

Proprio la cappella sarà sottoposta a un delicato intervento di restauro, con il suo

recupero architettonico. Anche gli spazi esterni saranno completamente rimessi a

nuovo, diventando anch’essi un meraviglioso giardino, con camminamenti, fioriere,

panchine e nuove piante mediterranee, che consentano il soleggiamento invernale e

nella buona stagione diano una gradevole ombra accompagnata da un buon profumo.

Sarà inoltre sostituito il muro di cinta su via Zara.

Le quattro fasi. Tutto il progetto di riqualificazione, curato dal settore Lavori pubblici,

era stato diviso in 4 fasi: sistemazione punto di ristoro (edificio ex circoscrizione) e

giardino verso via Savoia, completamento dell’ala nuova e ristrutturazione ala vecchia

