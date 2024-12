INVITO PER LA STAMPA – DOMANI (5 DICEMBRE DALLE 10.30 IN CAA) INAUGURAZIONE DELLA SEDE ITS AL VALLE CENTER

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Pordenone, 4 dicembre 2024 – Sarà inaugurata domani, 5 dicembre, con la cerimonia che inizierà alle 10.30 nella Sala Convegni di Confindustria Alto Adriatico, la nuova sede dell’ITS Academy Alto Adriatico ubicata al Valle Center, un momento che il Presidente di Confindustria Alto Adriatico e Fondazione ITS, Michelangelo Agrusti, ha definito «importante per tutti noi perché testimonia l’impegno concreto che, ogni giorno dedichiamo ai giovani e al loro futuro». Seguirà il taglio del nastro nella nuova sede.

Previsti, tra gli altri, gli interventi del Vicesindaco reggente Alberto Parigi e dell’assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen.

L’esigenza della nuova struttura corrisponde alla necessità di garantire spazi adeguati all’aumento degli iscritti e di creare un centro per l’innovazione nella formazione tecnica che risponda alle esigenze del mercato del lavoro preparando gli studenti per le sfide della manifattura 4.0 e 5.0. Nei mesi scorsi lo stesso Presidente aveva definito il progetto come «un’opportunità per rafforzare il legame tra formazione e industria, contribuendo alla crescita economica di tutta la regione».

