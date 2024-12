Camera dei deputati: Capigruppo, Riorganizzazione lavori

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

🔵Capigruppo🔵

Riorganizzazione lavori

Modifiche

📌Da pomeriggio del 6 dicembre in esame Dl Ambiente

📌 Martedì 10 dicembre ore 12 dichiarazioni di voto su questione di fiducia dl Ambientale, 13.40 votazione per appello nominale 14.40-20, con eventuale prosecuzione notturna dalle 21, seguito fino a conclusione esame. A seguire discussione generale Dl Università e ricerca, con seguito mercoledì 11 dicembre. Non ci sarà fiducia su questo provvedimento.

📌Bilancio in Aula dal 16 dicembre ore 15

📌 Discussione generale pdl istituzione Giornata nazionale in memoria vittime errori giudiziari 👉 lunedì 16 al mattino

📌 Pdl Corte dei conti, esame a gennaio

📌Sostituita Pdl agromeccanico con Pdl su giornata prevenzione veterinaria. In calendario lunedì 9 dicembre