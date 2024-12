(ARC) Territorio: Scoccimarro, ricordare il sacrificio di Luigi Vitulli a Ts

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 L’assessore ha partecipato a Trieste alla cerimonia in memoria

dell’ispettore della Polizia di Stato in occasione del 25.

anniversario dalla sua morte

Udine, 4 dic – “Luigi Vitulli ? un nome che Trieste non deve

dimenticare: la sua vita ? stata spezzata tragicamente 25 anni fa

da mani criminali dalle quali l’ispettore tentava di difendere la

citt?. Oggi rendiamo omaggio alla memoria di un uomo di valore;

nessuno avrebbe voluto che quel sacrificio cos? alto fosse

compiuto ma ? bene ricordare che la sicurezza di oggi della

nostra comunit? dipende anche dal sangue versato quel 4 dicembre

1999”.

Cos? l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio

Scoccimarro a margine della Santa Messa nella chiesa della Beata

Vergine del Soccorso, a Trieste, in memoria dell’ispettore capo

della Polizia di Stato Luigi Vitulli ucciso in servizio a Trieste

il 4 dicembre 1999 a seguito di un conflitto a fuoco con un

pregiudicato.

“Luigi Vitulli ha sacrificato la propria vita per garantire la

sicurezza della comunit?, incarnando con coraggio e dedizione i

valori pi? alti della Polizia di Stato. Il suo sacrificio ? un

richiamo al dovere, alla giustizia e all’umanit? che

caratterizzano il lavoro degli uomini e delle donne in divisa.

Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, il nostro

pensiero va alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che

ne custodiscono la memoria con orgoglio e affetto. Il suo esempio

continua a essere una fonte di ispirazione per le generazioni

presenti e future – ha concluso Scoccimarro.

Onoriamo il suo ricordo e il suo eroismo con profonda

gratitudine”.

