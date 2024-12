All’Arena Flegrea Indoor arriva “Van Gogh – The Immersive Experience”, un viaggio multisensoriale nella vita e nell’arte del grande pittore olandese. Dal 13 dicembre al 2 febbraio 2025 a Napoli

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 *All’Arena Flegrea Indoor arriva la mostra*

*VAN GOGH*

*THE IMMERSIVE EXPERIENCE*

*Dal 13 Dicembre 2024 al 2 febbraio 2025*

Un’occasione unica che unisce le emozioni legate alla singolare vita

di *Vincent

Van Gogh* con l’immersione totale nella sua affascinante arte. Dal 13

dicembre 2024 al 2 febbraio 2025 arriva a Napoli, all’*Arena Flegrea Indoor*

, la mostra “*Van Gogh – The Immersive Experience*”. Un’esposizione

prodotta da *Arena Flegrea *e* Alta Classe Lab* che permette di vivere e

sperimentare tutte le sensazioni di una giornata con il grande artista

olandese, grazie a *proiezioni 3D mapping*, all’utilizzo di *visori di

virtual reality* e ad un* percorso didattico-culturale.*

Questa mostra immersiva consente ai visitatori di conoscere il genio di

Vincent Van Gogh e di approfondire la scoperta del suo mondo attraverso le

opere principali, nel contesto in cui il pittore le ha create. Una

passeggiata a 360 gradi che ruota attorno ad una successione di capolavori:

dal risveglio nella sua camera da letto (*La camera da letto di Van Gogh*)

alla scoperta della casa dall’esterno (*La Casa Bianca*), l’avanzamento nei

campi con l’incontro delle contadine (*La Siesta*), l’arrivo nel “*Campo di

grano con i corvi*” e successivamente “*Un campo di grano con cipressi*”.

Verso la fine della giornata arriva “*La Notte Stellata*” e prima che

finisca definitivamente il giorno con la pittura notturna sul lungomare (*Notte

stellata sul Rodano*) e il ritorno alla camera del pittore.

Per “Van Gogh – The Immersive Experience” si estende la definizione della

parola mostra perché stimola i sensi ed apre la mente, trasportando i

visitatori nel mondo dell’artista e immergendoli nei dettagli dei suoi

capolavori. Tutti potranno esplorare il fascino di Vincent camminando

all’interno dei suoi quadri – che prenderanno vita coinvolgendo e

abbracciando il pubblico totalmente – grazie ad un innovativo sistema di

proiezioni 3D mapping.

“Van Gogh – The Immersive Experience” arriva al visitatore in modo diretto,

sfruttando *le nuove tecnologie* e trasmettendo emozioni grazie alla

multimedialità di *un progetto innovativo e moderno*. Non si sostituisce

alle mostre classiche ma le esalta, le promuove, facendo immergere il

visitatore dentro il quadro e rendendolo protagonista assoluto del dipinto.

In considerazione di un futuro multimediale e tecnologico “The Immersive

Experience” interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita

ad entrare dentro le opere di uno dei pittori più amati di tutti i tempi: *un

nuovo modo di conoscere e vivere l’Arte*.

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e

dalle 15 alle 20, nei week end dalle ore 10 alle 20. Biglietti disponibili

sul circuito ETES e nei punti vendita autorizzati.

*L’Arena Flegrea Indoor è il nuovo spazio espositivo della città di Napoli*.

Una location concepita per ospitare mostre, esposizioni e grandi eventi,

allestita nel foyer della più grande arena all’aperto del Sud Italia. Uno

spazio al chiuso, accogliente e ben attrezzato, accessibile a tutti, che

conta 4000 mq al coperto, con punti ristoro e servizi vari.

Oltre a “Van Gogh-The Immersive Experience”, sono già esposte all’Arena

Flegrea Indoor le mostre “*Brick Live*” dedicata al mondo dei Lego (dal 6

dicembre 2024 al 2 febbraio 2025) e “*The World of Banksy*”, incentrata

sulle opere dell’enigmatico artista di Bristol (fino a 4 maggio 2025).

*Orari*:

Tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20

Festivi e week end dalle ore 10 alle 20

25 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025 dalle ore 15 alle 20

31 dicembre dalle ore 10 alle 17

Chiusura straordinaria il 24 dicembre

*Biglietti*:

Intero: 14 €

Ridotto under 12: 11 €

Ridotto gruppi e Cral: 10 €

Ridotto scuola: 9 €

