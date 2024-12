(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 FDI. GIORDANO: AUGURI A BIGNAMI E UN GRAZIE SPECIALE A FOTI

“Auguri di buon lavoro a Galeazzo Bignami, nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Una scelta strategica che conferma l’impegno del partito per valori come competenza, merito e dedizione, cardini della visione portata avanti con determinazione da Giorgia Meloni per un governo capace e una società che premia l’eccellenza.

Un ringraziamento speciale a Tommaso Foti, che ha guidato con passione e autorevolezza il gruppo, consolidandone l’identità e affrontando con visione le sfide di un percorso intenso. Il suo lavoro resta un esempio prezioso per il futuro di Fratelli d’Italia”. Lo dice Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati