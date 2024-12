COMUNICATO STAMPA | Toponimi, Percezioni e Rappresentazioni Territoriali: dal 10 all’11 dicembre convegno internazionale di Toponomastica all’Università di Salerno

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Convegno Internazionale CISGE

Università degli Studi di Salerno

10 – 11 dicembre 2024

Campus di Fisciano – Via Giovanni Paolo II, 132

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Aula Nicola Cilento – Edificio C1 – piano terra

09:00 – Apertura segreteria

09:30 – Caffè di benvenuto

10:00 – Saluti Istituzionali

Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’Università di Salerno

Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Studi Umanistici Università di Salerno

Giuseppe Scanu, Coordinatore del Comitato SOGEI

Carla Masetti, Coordinatrice centrale del CISGE

Silvia Siniscalchi, Responsabile UL-Prin

10:30 – Presentazione della mostra cartografica Maps and Toponyms from our

World to other Worlds / Carte e toponimi dal nostro Mondo agli altri Mondi

a cura di Gianluca Casagrande (Università Europea di Roma),

Annalisa D’Ascenzo (Università di Roma Tre)

11:15 – Pausa caffè

11:30 – Toponomastica e mutato valore dei quadri ambientali

Moderatrice: Anna Guarducci (Università di Siena)

• Lorenzo Brocada (Università di Genova)

Conservazione del patrimonio microtoponomastico di Serra Riccò (Genova):

dalla mappatura partecipativa al confronto cartografico diacronico

• Filiberto Ciaglia (Sapienza Università di Roma)

Sul popolamento dei villaggi temporanei d’altura in Appennino Centrale. Le

Pagliare del Sirente nei catasti antichi del contado aquilano (XV-XVI secc.)

• Rebekka Dossche (Università di Genova)

Toponomastica ufficiale e toponomastica reale: il paesaggio

agro-silvo-pastorale di Carrega Ligure (AL)

• Giulia Ferrante (Gran Sasso Science Institute)

Co-creare epistemologie decoloniali nelle aree interne: una ricerca-azione di

‘toponomastica narrativa’ a Gagliano Aterno (AQ)

• Laura Turconi (CNR-IRPI Torino), Paola Coratza (Università di Modena e Reggio

Emilia), Francesco Faccini (Università di Modena e Reggio Emilia – CNR-IRPI

Torino), Andrea Ferrando (Università di Genova), Fabio Luino (CNR-IRPI Torino),

Walter Palmieri (CNR-ISMED Napoli), Mauro Soldati (Università di Modena e

Reggio Emilia), Fabrizio Terenzio Gizzi (CNR-ISPC Potenza)

La toponomastica per l’identificazione delle aree potenzialmente predisposte a

processi di versante e frane: indizi dalla cartografia attuale, recente e storica

• Piergiovanni Genovesi (Università di Parma)

«Una misura di buon regolamento»: sulle origini dell’odonomastica moderna.

Tempi, modi, caratteri e prospettive

Nicola Gabellieri, Federico Gestri, Ettore Sarzotti (Università di Trento),

Dino Buffoni (Servizio Catasto, PAT)

“I nomi di Cecilia”: strutture silvo-pastorali e toponomastica tra continuità e

mutamenti. Un caso studio alpino tra XVIII e XXI secolo

Claudia Cipollone (Università di Perugia)

Toponomastica e vulcanologia. I viaggi in Campania di Scipione Breislak

Stefano Grazzini (Università di Salerno)

Onomastica insulare nel Mediterraneo antico

14:00 – Pausa pranzo

15:00 – Sessioni parallele

Aula Carmine Pecoraro – Edificio C1 – piano terra

Toponimi e cartografia

Moderatore: Massimo Rossi (Fondazione Benetton Studi Ricerche)

• Carla Masetti, Sara Carallo (Università Roma Tre)

La toponomastica dei Monti Lucretili. Chiavi di lettura di un paesaggio storico

• Angelo Campanella, Mario Chichi (Università di Palermo)

Toponomastica a scuola: il paesaggio linguistico tra etnotesto e cartografia

• Giulia Annunziata (Università di Salerno)

La toponomastica di Sarno: un labirinto d’acqua

• Camillo Berti (Università di Firenze), Stefano Piastra (Alma Mater Studiorum

Università di Bologna)

Egnazio Danti e la Sala della Guardaroba (Palazzo Vecchio, Firenze).

La toponomastica delle carte della Cina

• Arturo Gallia, Mirko Castaldi (Università Roma Tre)

Adriano Balbi e la denominazione del Mondo. Il rapporto tra geografia e

cartografia nella costruzione di un lessico geografico scientifico (prima metà del

XIX secolo)

• Angela Paolini (MiC, SS-PNRR), Antonio Colapietro (ISPRA)

L’apporto della toponomastica agli studi multidisciplinari sul paesaggio rurale

nel Suburbio SE di Roma

• Luca Fois (Università di Pavia)

Cartografia manoscritta (secc. XV-XVIII) e toponimi. Trascrizioni, interpretazioni,

classificazioni

• Guido Luisi (Università di Bari)

Un confronto tra la toponomastica antica e quella recente: il caso di studio del

Salento

Aula Nicola Cilento – Edificio C1 – piano terra

Approcci metodologici e applicativi per lo studio della toponomastica

Moderatore: Vincenzo Aversano (Università di Salerno)

• Luisa Spagnoli (CNR)

Il Comitato nazionale per la geografia e gli studi sulla toponomastica. Questioni

di metodo

• Marina Castiglione, Ivana Vermiglio (Università di Palermo)

L’uso dell’etnotesto per la raccolta di toponimi dialettali, areali e puntuali.

L’esperienza del DATOS (Dizionario-atlante dei toponimi orali in Sicilia)

• Roberta Cevasco (Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo),

Diego Moreno (Università di Genova)

Esplorare pratiche “situate” di gestione delle risorse ambientali nella

microtoponomastica alpina e appenninica

• Francesco Crifò (Università di Salerno)

L’apporto delle carte latino medievali e alloglotte alla storia della toponomastica

campana

• Elena Dai Prà, Sebastiano Rossi (Università di Trento)

«Che io mi sappia, un lavoro di tal genere non è stato fatto per nessuna regione».

Le schede toponomastiche di C. Battisti: una fonte inedita per gli studi

geo-storici

• Elisa Giunta (Università di Roma Tre)

Dinamiche idrografiche e toponomastica nell’Agro Romano: studio integrato e

analisi geospaziale

• Francesca Lemmi, Nicola Gabellieri (Università di Trento)

Dal toponimo al terreno: per un approccio geostorico e archeologico al

patrimonio agro-silvo-pastorale trentino

• Giuseppe Muti (Università dell’Insubria)

Toponomastica e toponomastica critica: inquietudini epistemologiche e

prospettive di ricerca condivisa

• Vincenzo Aversano (Università di Salerno)

Minima pluralia: per la valorizzazione di un dato, spesso inavvertito e/o

sottaciuto, nella decodifica dei toponimi

18:00 – Aula Nicola Cilento – Edificio C1 – piano terra

Assemblea dei soci CISGE

21:00 – Cena

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Aula Nicola Cilento – Edificio C1 – piano terra

9:00 – Toponomastica nella letteratura di viaggio

Moderatore: Rosario Pellegrino (Università di Salerno)

• Roberta De Felici (Università della Calabria)

I nomi dei luoghi nella letteratura di viaggio

• Silvia Ferrari (Università del Piemonte Orientale)

Toponymes de la forêt entre cinéma et poésie: dès la quête existentielle à l’alerte

pour la protection de l’environnement

• Mirella Izzo (Università di Napoli Federico II)

Il paesaggio vesuviano nei diari di viaggio settecenteschi

• Paola Labadessa (Università di Messina)

De la variation linguistique et traductive de quelques toponymes siciliens dans

un corpus de récits français de voyage du Moyen Âge jusqu’aux hypertextes

• Rosario Pellegrino (Università di Salerno)

Descrivere strade e toponimi: Roma e l’Italia nel XVIII secolo

• Silvia Scorrano, Eleonora Aielli (Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara)

Ignazio Silone e i suoi luoghi: dal paesaggio letterario al paesaggio abruzzese

• Alfonso Tortora (Università di Salerno)

I toponimi vesuviani in età moderna

• Carolina Stromboli (Università di Salerno)

Toponimi reali e toponimi immaginari nella letteratura dialettale napoletana: il

caso de “Lo cunto de li cunti”

• Irene Zanot (Università di Macerata)

Quel «gouffre de l’Océan septentrional» che «plusieurs voyageurs nous peignent

de couleurs les plus effrayantes»: osservazioni sulla vicenda del nome maelstrom

nell’immaginario collettivo francese

• Lorenza Gasparella (Università Iuav di Venezia)

Qui draghi. Alla ricerca dei toponimi di un bestiario fantastico nella geografia

delle terre alte

11:00 – Pausa caffè

11:30 – Toponomastica partecipativa e collaborativa e forme testuali del potere

Moderatore: Andrea Cantile (UNGEGN’s Romano-Hellenic Division – Italia)

• Simonetta Acacia, Anna Giaufret, Tiziana Pasciuto (Università di Genova),

Beatrice Dal Bo (Université Sorbonne Nouvelle)

Corrispondenza Canioni: un caso di trasmissione di toponomastica iperlocale

• Maria Cristina Cardillo (Università di Cassino e del Lazio Meridionale),

Pierluigi De Felice (Università di Salerno)

Il Regesto dell’abate Bernardo Ayglerio: una fonte inedita per lo studio della

toponomastica nella Terra di San Benedetto

Silvia Siniscalchi, Pierluigi De Felice, Daniele Bagnoli, Hernán Rodríguez

Vargas (Università di Salerno), Andrea e Gualtiero Carraro (Carraro Lab)

Cartografia storica, realtà aumentata e IA. Nuove frontiere e sfide

epistemologiche

Silvia Siniscalchi, Pierluigi De Felice, Daniele Bagnoli, Valerio Di Pasquale,

Hernán Rodríguez Vargas (Università di Salerno)

Geotoponimetria e Intelligenza Artificiale. Il caso dei toponimi delle Carte

Aragonesi

Anna Rosa Candura (Università di Pavia)

Dalle rocce di Liancourt a Takeshima, attraverso Dokdo (senza muovere un

passo): toponomastica e geopolitica

Valeria Anna Vaccaro (Università di Salerno)

La forza della parola in “Texaco” di Patrick Chamoiseau

Chiara Colombo, Paola Pontani (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Analisi odonomastica dei capoluoghi lombardi

13:30 – Pausa pranzo

14:30 – Toponimi come strumenti di controllo simbolico del territorio

Moderatore: Francesco Senatore (Università di Napoli Federico II)

• Viviana Ferrario (Università Iuav di Venezia)

Toponomastica e minority linguistic landscape sulle Dolomiti. Strumento di

decolonizzazione o strategia turistica?

• Luigi Gaffuri (Università dell’Aquila)

Toponomastica e identità culturale nel territorio dei Gizey in Camerun e Ciad

• Gianluigi Salvucci (ISTAT), Giuseppe Muti (Università Insubria)

Odonomastica e memoria antimafia: appunti metodologici e prospettive di

ricerca

• Maria Rosaria Pelizzari (Università di Salerno)

Toponomastica femminile e uso pubblico della storia tra didattica e formazione.

I toponimi del campus dell’Università di Salerno come caso di studio

• Antonio Giuseppe Violante (Università di Milano)

Bosnia: toponomastica come rappresentazione di identità percepite

• Antonina Plutino (Università di Salerno)

Un percorso di cittadinanza attiva attraverso la toponomastica femminile

• Simonetta Conti (Università della Campania Luigi Vanvitelli)

La toponomastica colombiana nel Nuovo Mondo: una completa sconfitta

• Domenico Proietti (Università della Campania Luigi Vanvitelli)

Tra memoria e oblio imposto: creazione e/o cancellazione di toponimi

• Massimo Rossi (Fondazione Benetton Studi Ricerche)

La Reale Società Geografica Italiana e i Prontuari di toponomastica (1916-1923)

16:30 – Pausa caffè

17:00 – Tavola rotonda: Sfide e prospettive per una toponomastica inclusiva e

rappresentativa

Discussant: Elena Dai Prà (Chair of IGU – “Commission on Toponymy” jointly with

ICA), Cosimo Palagiano (Accademia Nazionale dei Lincei)

Interventi di: Vincenzo Aversano, Andrea Cantile, Domenico Proietti

18:15 – Chiusura dei lavori

Comitato scientifico

Teresa Amodio, Vincenzo Aversano, Massimiliano Bencardino, Andrea Cantile,

Germana Citarella, Simonetta Conti, Annalisa D’Ascenzo, Elena Dai Prà, Pierluigi De Felice,

Nicola Gabellieri, Carlo Gemignani, Anna Guarducci, Giorgia Iovino, Fernando La Greca,

Carla Masetti, Monica Maglio, Rosario Pellegrino, Antonina Plutino, Paola Pressenda,

Luisa Rossi, Massimo Rossi, Mariagiovanna Riitano, Francesco Senatore, Silvia Siniscalchi,

Luisa Spagnoli, Valeria Anna Vaccaro

Comitato organizzatore

Daniele Bagnoli, Michele Bevilacqua, Caterina Caliendo, Massimo Cingotti, Pierluigi De Felice,

Valerio Di Pasquale, Anna Giordano, Carla Masetti, Hernán Rodriguez Vargas, Barbara Ruggiero,

Silvia Siniscalchi, Valeria Anna Vaccaro

Segreteria

Daniele Bagnoli, Hernán Rodríguez Vargas

E-mail:

Con il patrocinio di:

DOTTORATO IN STUDI LETTERARI,

LING UISTICI E STORICI

Con il sostegno

dell’Università degli Studi di Salerno,

del Dipartimento di Studi Umanistici,

del Dottorato in Studi Letterari, Linguistici e Storici

e della Sezione Storica del DipSUm