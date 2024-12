(ARC) Viabilit: Amirante, su 52bis lavori Cedarchis completati entro marzo

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

mar 03 dicembre 2024

stagione sciistica

Arta Terme, 3 mar – “Nell’incontro odierno ci ? stato

garantito che l’intervento sul ponte di Cedarchis si completer?

entro la fine del mese di marzo, risolvendo in modo definitivo il

problema del traffico che transita sul manufatto. Non mancher?

una particolare attenzione sulle gestioni temporanee del

passaggio dei mezzi nei fine settimana, in vista della partenza

della stagione sciistica, con la presenza di movieri”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina

Amirante al termine dell’incontro svoltosi in municipio ad Arta

Terme. Il vertice ? servito per fare il punto della situazione

sulla viabilit? locale attualmente al centro di alcuni interventi

di sistemazione lungo la Statale 52 bis. Alla presenza del

sindaco Andrea Faccin nonch? dei rappresentanti di Anas, Edr

Udine e PromoturismoFVG, la riunione ? servita per mettere in

luce lo stato dell’arte dei cantieri in esercizio e di quelli che

devono ancora partire.

Il piano dei lavori, che consiste in 15 interventi complessivi,

prevede una spesa di oltre 62 milioni di euro, a testimonianza

dell’attenzione che Anas dedica a questa parte del territorio.

Attualmente 5 cantieri sono stati ultimati, 4 sono in corso di

esecuzione e 6 in fase di progettazione; di questi ultimi si sta

completando la redazione degli elaborati tecnici.

“Durante l’incontro – ha spiegato Amirante – Anas ci ha chiarito

che nei giorni feriali la gestione del traffico all’altezza del

ponte di Cedarchis ? gestibile. Tuttavia, anche su indicazione

del sindaco, ? stato fatto presente che tra qualche giorno

partir? la stagione invernale, con un deciso incremento del

numero di veicoli su questo tratto di strada. Di comune accordo

si ? deciso che, dal 20 dicembre al 6 gennaio, il traffico verr?

gestito giornalmente con la presenza di movieri, mentre nella

fase successiva lo stesso sistema verr? utilizzato nei fine

settimana. Tutto ci? andr? avanti fino alla fine del mese di

marzo, quando ci ? stato assicurato che il cantiere verr?

completato”.

Sul fronte dell’altro intervento relativo alla zona in cui si

trova la centrale a biomasse, sono state analizzate diverse

ipotesi di soluzioni per venire incontro alle esigenze delle

ditte che operano in quell’area e che, al momento, stanno subendo

non solo numerosi disagi ma anche perdite economiche evidenti. “A

tal proposito – ha detto l’assessore durante l’incontro – abbiamo

constatato che possibili tracciati alternativi rischierebbero di

allungare i tempi di completamento dell’intervento. Per cui, in

questo momento, una soluzione che ci sentiamo di proporre ?

simile a quella attuata per il passo di Monte croce carnico e

cio? di ristorare le aziende nell’area di cantiere per i mancati

introiti”.

