Sale lettura biblioteca a Palazzo Anziani – COMUNE ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI LUNEDI 2 DICEMBRE

APERTE CON UN NUOVO ALLESTIMENTO A PALAZZO DEGLI ANZIANI LE SALE DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA

Aprono al pubblico da oggi con un nuovo allestimento, la sala di lettura, lo spazio per i ragazzi e quello per il prestito narrativa e la consultazione delle riviste, collocate al piano terra di Palazzo degli Anziani, in via temporanea fino al completamento dei lavori in corso nella sede ufficiale della biblioteca Benincasa.

Si potranno quindi consultare i testi in sede tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.

L’allestimento delle tre sale è stato realizzato con arredi dedicati. Sono disponibili al pubblico i libri di maggiore consultazione (ragazzi, narrativa e fondo locale, comprendente libri riviste e opuscoli riguardanti Ancona e le Marche), in parte a scaffale aperto e in parte in magazzino, questi ultimi su richiesta al mattino e su prenotazione il pomeriggio. Non sono ancora disponibili, quindi, tutti i volumi, come per esempio quelli appartenenti alle collezioni storiche e ad altre collezioni di consultazione meno frequente.

Negli orari di apertura è di nuovo possibile anche la consultazione di giornali quotidiani e riviste, mentre i giornali dell’emeroteca sono consultabili al momento solo fino all’anno 1953.