DOMANI CONGRESSO MONDIALE DI AGRARIA AD ANCONA – Comune di Ancona Ufficio Stampa

Roma, 14 Luglio 2025

Mon 14 July 2025 68° congresso mondiale dell'Associazione

Internazionale degli Studenti di Agraria e

Scienze Correlate

Ancona – dal 15.07 al 18.07

From Switzerland to Italy: how

ecosystems shape the agri-food

landscape

15.07

Arrivo da Grisons (Svizzera) e sistemazione

16.07

General Assembly – Mole Vanvitelliana

14:00

Visita ai laboratori e workshops – UNIVPM

16:00

Saluti istituzional – Aula Magna UNIVPM

17:00

Presentazione UNIVPM

17.07

10:00

Rilievo fitosociologico – Conero

13:00

Visita tecnica all’orto botanico – Selva di Gallignano

14:00

Visita tecnica all’azienda agraria universitaria

15:00

Visita tecnica all’azienda Mulino Tre Ponti

19:00

Visita tecnica Cantina Moroder

21:00

Cena di gala – Cantina Moroder

18.07

Mattinata al mare

15:00

Visita tecnica Az.ienda Verde Naturale

17:00

Visita a Corinaldo

Spostamento per Napoli

Tutti i soci IAAS e gli studenti del D3A sono invitati a partecipare alle visite

tecniche e alle attività in università