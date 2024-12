Inclusione: Locatelli, Ministro per le disabilità: tema fondamentale per ogni scelta politica, sociale ed economica – Alla sesta edizione di Global Inclusion 2024 (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

ecco le dichiarazioni di Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità, e Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Gruppo 24 ORE e Amministratore Delegato 24 ORE Eventi, intervenuti oggi al Summit Global Inclusion – DESIGN FOR ALL, promosso da Il Sole 24 Ore e dalla Fondazione Global Inclusion – art. 3 ETS.

Inclusione: Locatelli, tema fondamentale per ogni scelta politica, sociale ed economica – Alla sesta edizione di Global Inclusion 2024

“L’inclusione è una tematica fondamentale per tutti ed è alla base di qualsiasi altra scelta politica e sociale per la crescita del nostro Paese. Parliamo di barriere sensoriali, ma anche all’informazione, alla cultura, all’economia, qualcosa che pervade ogni area della vita di una persona, il tempo lavorativo, formativo e abitativo. Oggi dobbiamo investire come imprese e mondo privato per far crescere il nostro Paese. L’Italia ha iniziato un percorso di cambiamento, c’è molto su cui lavorare, ma non si torna indietro. Chi ha capito non può mollare e deve coinvolgere tutti gli altri, siamo tutti parte di questo mondo e dobbiamo lottare per migliorare le condizioni di tutti”. Lo ha detto Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, nel suo intervento alla sesta edizione di Global Inclusion 2024, evento promosso da Il Sole 24 Ore e dalla Fondazione Global Inclusion – art. 3 ETS. L’evento, dedicato a promuovere il concetto di uguaglianza e inclusione, quest’anno è incentrato sul tema “Design for All. La progettazione universale: una priorità sociale d’impresa”.

Silvestri, direttore generale media & business Gruppo 24 Ore e amministratore delegato 24 Ore Eventi: il nostro Gruppo vive la global inclusion con entusiasmo

“Perché il tema di quest’anno? Il nostro gruppo vive la global inclusion con grande entusiasmo, perché accompagniamo la Fondazione Global Inclusion nel suo percorso. Ed è uno di quegli esempi in cui si lavora insieme per fare qualcosa di concreto. Il rischio è accompagnare temi solo filosoficamente per sentirsi meglio, invece qui serve tutt’altro impegno. Noi sosteniamo questa iniziativa, così come altre e perché al Mudec? Perché è un grande riferimento, è il Museo delle culture. E già indagare culture diverse è un grande approccio di apertura culturale e apertura mentale”. Lo ha detto Federico Silvestri, direttore generale media & business Gruppo 24 Ore e amministratore delegato 24 Ore Eventi, nel suo intervento alla sesta edizione di Global Inclusion 2024, evento promosso da Il Sole 24 Ore e dalla Fondazione Global Inclusion – art. 3 ETS. L’evento, dedicato a promuovere il concetto di uguaglianza e inclusione, quest’anno è incentrato sul tema “Design for All. La progettazione universale: una priorità sociale d’impresa”. L’argomento è connesso agli obiettivi 3, 5, 8, 11 e 17 dell’Agenda 2030. Da giugno 2025, infatti, secondo le indicazioni dell’European Accessibility Act le aziende sono chiamate a garantire prodotti e servizi accessibili a tutti. Progettare Design for All significa dare vita ad ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili autonomamente da chiunque, qualsiasi siano le singole esigenze e abilità. Le soluzioni universali, infatti, migliorano la vita di tutti e, in quanto tali, sono utilizzabili in modo facile, comodo e gradevole, senza rinunciare al design. La riflessione chiama in causa ambiti diversi, dall’ergonomia al marketing, fino alla psicologia e alla pediatria e vede nell’Intelligenza Artificiale una valida alleata.

