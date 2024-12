(ARC) Musica: Anzil, a Go!2025 Bollani dialogher con artisti a suon di jazz

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Dal 13 al 17 febbraio. Iniziativa curata dall’associazione

Euritmica

Pordenone, 2 dic – “Un evento di respiro internazionale, che

ben si inserisce in un contesto di cos? grande prestigio come la

capitale europea della cultura, dove il protagonista sar? un

talento indiscusso della musica jazz in una cornice che vuole

unire due nazioni attraverso il linguaggio universale della

musica”.

Cos? si ? espresso oggi a Trieste il vicegovernatore con delega

alla Cultura Mario Anzil in occasione della conferenza stampa di

presentazione di “Ponte a Nordest”. L’iniziativa curata

dall’Associazione culturale Euritmica di Udine, inserita

nell’ambito di GO!2025 & Friends, accoglier? in regione i

migliori musicisti jazz italiani in attivit? per la prima volta

assieme in un progetto straordinario per la capitale europea

della cultura, coordinata dal pianista e compositore Stefano

Bollani. L’attivit? ? stata programmata dal 13 al 17 febbraio tra

Gorizia e Trieste.

Alla presenza di Giancarlo Velliscig, direttore artistico e

presidente di Euritmica, e in videocollegamento il protagonista

del progetto Stefano Bollani, l’esponente dell’Esecutivo, nel suo

intervento, ha avuto modo di sottolineare l’importanza di questo

evento, il quale sar? uno dei primi in ordine di tempo nel

fittissimo cartellone che si snoder? dall’8 febbraio in poi a

Gorizia e in varie localit? del Friuli Venezia Giulia.

“Il titolo di questa iniziativa – cos? ha detto il

vicegovernatore Anzil – ben si sposa con quella che ? la nostra

visione della cultura per un territorio di confine qual ? il

nostro. Non da oggi abbiamo inteso legare la cultura al concetto

di ponte, capace di unire identit? diverse dalla nostra, che si

trovano al di la del confine. Una diversit? che ? arricchimento,

in una polifonia capace di dare risalto ad ogni nota in un

contesto armonico”.

“Ponti a Nordest – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo –

consente di dare una visione singolare del mondo jazz in Friuli