(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 SCIOPERO. NEVI (FI): LANDINI NON E’ VATE, HA SPACCATO UNITA’ SINDACALE PER ANDARE CONTRO GOVERNO

“Una classe dirigente responsabile dovrebbe fare attenzione ai toni perché si rischia di incitare qualche testa calda che poi passa all’azione. Landini non è un vate, è uno che ha spaccato l’unità sindacale per andare contro il governo, evidentemente sostenendo un’altra parte politica. E questo non è un bene, perché in questo modo il segretario e lo stesso sindacato perdono credibilità anche davanti agli occhi dei lavoratori. Non a caso l’adesione allo sciopero generale non è stata alta”. Lo ha dichiarato il deputato Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, intervenendo ad Agorà Weekend. “La manovra che stiamo facendo è molto equilibrata, tenendo conto delle risorse che abbiamo a disposizione. Abbiamo messo 18 miliardi per ridurre la pressione fiscale. Un sindacato responsabile, invece di usare toni incendiari, dovrebbe riconoscere gli sforzi che sta facendo il governo per aiutare i lavoratori ad aumentare il potere d’acquisto” ha concluso Nevi.

