Pulcheria 2024: un’edizione partecipatissima- L’assessora Serena Groppelli e la direttrice artistica Paola Pedrazzini tracciano un bilancio

Piacenza- 16-28 novembre 2024

XXIII Edizione

Direzione artistica Paola Pedrazzini

Pulcheria 2024: un’edizione partecipatissima all’insegna dell’eccellenza femminile

L’assessora Serena Groppelli e la direttrice artistica Paola Pedrazzini tracciano un bilancio

Terminata l’edizione 2024 di Pulcheria l’assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli del comune di Piacenza, ente che promuove la manifestazione al femminile giunta alla ventitreesima edizione, e la direttrice artistica Paola Pedrazzini tracciano un bilancio del festival che dal 16 al 28 novembre ha portato a Piacenza appuntamenti tutti sold out, con ospiti d’eccezione, da Francesca Comencini a Margherita Vicario, da Lella Costa ad Umberto Galimberti, eventi esclusivi come lo spettacolo-evento per sole donne Svelarsi e incontri creati ad hoc per la manifestazione come quelli con Claudia De Lillo e Antonella Questa, Violetta Bellocchio e Paolo Colagrande, Beatrice Cristalli e il vocabolario del rispetto…

Esprime grande soddisfazione l’assessora Serena Groppelli: “E’ stata un’edizione molto partecipata e direi “necessaria” che ci ha permesso di osservare alcune dinamiche sociali alle quali siamo talmente abituati da non vederle quasi più!

Riflettere sui diversi significati di parole come “rispetto” o “fragilità” diventa la risposta più forte, forse l’unica, che possiamo dare di fronte alle domande che ancora ci poniamo in merito al ruolo delle donne nella nostra società!”