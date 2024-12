PROTEZIONE CIVILE: 25 ANNI IN SARDEGNA. NUOVA GOVERNANCE E APPROCCIO INTEGRATO E MULTIRISCHIO

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 1 dicembre 2024 – Martedì 3 dicembre, alle 10, nella sala Sulis della Fiera di Cagliari (padiglione D – ingresso via E. Pessagno) si terrà una giornata di approfondimento sui 35 anni della Protezione civile in Sardegna. In particolare sarà illustrato il percorso compiuto dalla Regione a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1989 e saranno presentati i programmi e le novità previste per i prossimi anni.

Parteciperanno il Capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, l’assessora regionale della difesa dell’ambiente con delega alla Protezione civile Rosanna Laconi, Il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il presidente della rappresentanza del volontariato di Protezione civile Emilio Garau, il direttore generale della Protezione civile regionale Mauro Merella.

Durante i lavori si parlerà anche della nuova pianificazione multirischio e multilivello e della governance degli Ambiti Territoriali di Protezione Civile -ATPC. Nella seconda parte della mattinata si introdurrà il progetto riguardante la nuova Scuola regionale di Protezione civile e si presenteranno i progetti europei ai quali sta partecipando la direzione generale.

L’ultima parte dei lavori sarà dedicata al potenziamento del Sistema di previsione e monitoraggio dei rischi e al rafforzamento della capacità di risposta della Protezione civile sul territorio.

A conclusione della mattinata sarà possibile visitare lo spazio spositivo dedicato alle organizzazioni di volontariato rappresentative dei diversi territori e delle diverse categorie operative, allestito nello spazio esterno antistante la sala Sulis.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna