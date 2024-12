(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 MANOVRA. NEVI (FI): RICETTA FI E’ MENO TASSE, PIU’ OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA

“Sulla manovra la ricetta di Forza Italia è sempre la stessa: meno tasse, più investimenti, più sviluppo, più occupazione e più crescita economica. Al tempo stesso noi vogliamo lavorare in Europa affinché ci sia una maggiore attenzione nei confronti degli Stati come l’Italia che hanno una produzione industriale importantissima. Il centrodestra è unito e coeso, come ha anche ribadito il nostro segretario Tajani, e va avanti con un duplice obiettivo: ridurre le tasse e tenere in ordine i conti dello Stato. Perché noi vogliamo dare garanzie anche agli investitori, essere credibili presso le istituzioni internazionali, pensare al futuro dei nostri figli. Il centrodestra è diverso da chi ha fatto debito sperperando risorse con superbonus e reddito di cittadinanza. Sulla questione del Canone Rai, Forza Italia ha sempre tenuto una posizione perché per noi è più importante mettere risorse per ridurre l’Irpef, sostenendo il ceto medio che oggettivamente ha più difficoltà ad arrivare a fine mese”. Lo ha dichiarato a Tcom24 il deputato Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

