Roma, 1 Dicembre 2024

EX ILVA, ZULLO (FDI): CALENDA SPIEGHI COSA HA FATTO IN DIFESA DELL'INTERESSE NAZIONALE

“Da quale pulpito viene la predica, soprattutto da chi ha svenduto Ilva a Mittal per chiuderla. Calenda spieghi piuttosto cosa ha fatto allora prima di dare lezioni sull’interesse nazionale. Spieghi perché ha ceduto la più grande siderurgia d’Europa a chi voleva solo chiuderla compromettendo così lo sviluppo dell’industria italiana. Spieghi perché ha preferito cedere al più agguerrito concorrente invece che alla cordata di cui faceva parte Cdp che poteva garantire l’interesse nazionale e per quale interesse si è piegato a interessi privati in spregio all’interesse nazionale. Perché non va ai cancelli dell’ex Ilva a spiegarlo?”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo.

