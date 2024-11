Governo – Sud = Nico Bavaro (Avs): Ieri il governo in Puglia non ha fatto nulla di straordinario, semplicemente ha dato il dovuto, e pure in ritardo. Da Meloni e Fitto un teatrino penoso. I pugliesi non hanno davvero ragione per ringraziarli.

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

*Nico Bavaro (Avs):*

*Ieri il governo in Puglia non ha fatto nulla di straordinario,

semplicemente ha dato il dovuto, e pure in ritardo.*

*Da Meloni e Fitto un teatrino penoso. I pugliesi non hanno davvero ragione

per ringraziarli.*

La firma dell’accordo per i fondi di sviluppo e coesione firmato ieri a

Bari ha messo fine a una pantomima che andava avanti ormai da mesi: dalla

presidente Meloni e da Fitto un teatrino un po’ penoso, anche perché hanno

tenuto sotto scacco gli enti locali e il sistema di impresa della Puglia

per troppo tempo, che non a caso è stata l’ultima a vedersi assegnata i

fondi europei. Piccole vendette politiche?

Non lo so, quel che è certo è che i pugliesi non hanno ragioni per

ringraziare né Fitto né Meloni.

Lo afferma il responsabile Mezzogiorno di Sinistra Italiana Nico Bavaro.

Quei 6 miliardi di euro non sono il frutto di una concessione da parte del

governo nazionale – prosegue l’esponente di Avs – anche se hanno scelto di

politicizzare un momento istituzionale e piuttosto rituale. Quei fondi sono

il minimo sindacale che spetta a un territorio che da anni dimostra di

saper investire i fondi e bene.

Piuttosto dovrebbero scusarsi per i fondi ordinari sulla sanità che al sud

sono sempre meno e diminuiranno ulteriormente con la manovra finanziaria. E

dovrebbero scusarsi anche per i tagli al programma PNRR per gli asili nido,

o per i tagli agli enti locali, che ridurranno i servizi per i pugliesi.

Tutte le ragioni per cui ieri – conclude Bavaro – mentre avveniva quel

teatrino a Bari ad uso e consumo di tv, si fermavano decine di migliaia di

lavoratori in Puglia e s cui Meloni e i suoi dovranno dar conto.

Roma, 30 novembre 2024